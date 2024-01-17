Bill Gates, Elon Musk'a yapay zeka konusunda katılmıyor

Yayınlanma: 17.01.2024 - 11:25

Güncelleme: 17.01.2024 - 11:41

CNN'e konuşan Gates, yapay zekaya karşı endişelerin 20'nci yüzyılın başında gelişen teknolojiye karşı oluşan endişelere benzediğini belirterek, yapay zeka nedeniyle yok olan işlerin yerine yeni iş olanaklarının ortaya çıkacağı değerlendirmesinde bulundu.

YAPAY ZEKA İŞLERİ YOK ETMEYECEK, İNSANLARIN BAŞKA İNSANLARI EĞİTMESİNİ SAĞLAYACAK

Yapay zekanın herkesin hayatını kolaylaştıracağını öngören Gates, söz konusu teknolojinin "beyaz yakalı bir çalışanın eğitim vermesi, sağlık tavsiyelerinde bulunması, kod yazmaya yardım etmesi ve teknik destek aramalarına yardımcı olması" gibi birçok özelliği bulunduğunu kaydetti.

Gates, yapay zekayı eğitim ve tıp alanlarına entegre etmenin çok iyi olacağını dile getirerek, bu teknolojinin ayrıca fazla fiziksel donanım gereksinimi bulunduğu için erişilebilirliğinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Bill Gates'in aksine daha 'karanlık' taraftan bakan Musk'a göre yapay zeka insanlığı varoluşsal bir yok oluşa sürükleyebilir. Musk “İnsanları kötü olduğunu düşünmeye başlarsanız, sonra varacağınız doğal sonuç ölmeleri gerektiği. Yapay zeka yok oluşçularca programlanırsa, başlıca fonksiyonu insanlığın yok oluşu olacak ve bunun kötü olduğunu bile düşünmeyecekler” diyor.

Bunun yanı sıra yapay zekanın en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkati çeken Musk, "İlk kez en akıllı insandan bile daha akıllı olacak bir şeyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.