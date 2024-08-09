Bir film serisi daha oyuna uyarlandı! İşte o korku oyunu

A Quiet Place, bir korku oyunu olarak tekrar karşımıza çıkıyor. Oyun filmdeki gibi bir evrende geçiyor ancak hikayesi farklı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 07:01
Bir film serisi daha oyuna uyarlandı! İşte o korku oyunu
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Oyunlar pek çok uyarlamaya sahne oluyor. A Quiet Place ise şimdi korku oyunu olarak 17 Ekim'de oyunseverlerin karşısına çıkıyor. Farklı platformlar için gelmesi planlanan oyun PC, PlayStation ve Xbox için sunulacak.

YENİ KORKU OYUNU A QUIET PLACE: THE ROAD AHEAD

Stormind Games tarafından geliştirilen oyunda oyuncular, A Quiet Place'te sese duyarlı uzaylılardan kaçacaklar. 

Benzer tarzdaki korku oyunlarında olduğu gibi oyuncular etrafta buldukları ekipmanları sessiz bir şekilde toplamalılar. El feneri, gürültü dedektörü gibi basit araçlar oyunculara yardımcı olacak. 

Oyunun ön sipareşi açıldı ve erken sipariş verenlere de özel bazı avantajlar sunuluyor. Oyunun 30 dolarlık bir fiyatı bulunuyor.


A Quiet Place haberleri

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