Bir ödülün yapay zekanın ürettiği fotoğrafa verildiği ortaya çıktı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 06:02

Güncelleme: 18.04.2023 - 07:13

Paul Glynn | Eğlence Muhabiri

Büyük fotoğrafçılık ödüllerinden 2023 Sony’nin kazananları arasında yer alan bir kişi, fotoğrafı yapay zekanın hazırladığını açıkladı.

Alman sanatçı Boris Eldagsen’in eseri Pseudomnesia: The Electrician, yarışmaya katıldığı Yaratıcı Açık kategorisini kazanmıştı.

Eldagsen, bu fotoğrafla yarışmaya katılma gerekçesinin fotoğrafçılığın geleceği hakkında bir tartışma ortamı yaratmak olduğunu söyledi.

BBC News’e konuşan ödül komitesi ise Eldagsen’in kendilerini, yapay zekanın söz konusu fotoğraftaki rolünün miktarı konusunda yanılttığını açıkladı.

Eldagsen ise yaptığının ukalaca olduğunu bildiğini, fakat bu konuya dikkat çekmek istediğini vurguladı:

“Jüriye benim eserimi seçtikleri için teşekkür ediyorum. Bunun yapay zeka tarafından yapıldığından şüphe etmişler miydi emin değilim.

“Yapay zeka ve gerçek fotoğrafçılar, bu tür yarışmalarda birbirileriyle yarışmamalı.

“İkisi iki farklı şey. Yapay zeka fotoğrafçılık değildir. Bu yüzden ödülü reddediyorum.”

Son aylarda yapay zekanın şarkı sözü ve makale yazarlığından şoförlük, terapistlik ve tıbba kadar pek çok alanda üstlenmeye başladığı rol tartışmalara yol açıyor.

Boris Elgadsen Boris Eldagsen bu görselle “tartışmaya alan açmayı hedeflediğini” söyledi

Analiz: Chris Vallance, BBC Kıdemli Teknoloji Muhabiri

Yapay zekanın ürettiği bir görsel geçen Eylül’de ABD’de bir sanat yarışmasını kazandığından beri bu alanda büyük bir tartışma var.

Üstelik o dönemden bu yana yapay zeka her hafta daha da gelişti.

Eskiden yapay zeka üretimi fotoğraflardaki hatalara, özellikle de ellerde zorlanmalarına dikkat çekerek kendilerini avutan fotoğrafçılar, şimdi bu görsellerdeki hataların azalmaya başlamasıyla bunları tespit etmekte zorlanıyor.

Geçen ay Fotoğrafçılar Birliği Başkanı Tim Flanch ile konuştuğumda, yapay zekanın yarattığı bir fotoğrafın, yıllar önce çekebilmek için bir kaplan kafesine girmesini gerektiren bir fotoğrafına çok benzediğini söyledi.

Konuştuğum bir fotoğrafçılık öğrencisi ise, hayalini kurduğu kariyerin yapay zekadaki ilerlemeler nedeniyle birkaç yıl sonra imkansız hale gelmesinden endişe ettiğini anlattı.

Pek çok fotoğrafçı, yapay zeka sistemlerinin yüz binlerce insanın ürettiği içerikle eğitildiğini ve bu içerikler için üreticilerin izninin alınmadığını vurguluyor. Hatta bazıları bu nedenle dava açtı.

Kimileri de yapay zekanın sadece bir araç olduğunu, bunun ötesine geçemeyeceğini düşünüyor.

Öte yandan fotoğrafçılığın da bir zamanlar yeni ve “tehdit edici” bir icat olduğunu hatırlatanlar da var.