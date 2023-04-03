Bitkiler stres altındayken duyamadığımız sesler yayıyor

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 11:47

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 11:47

Bitkilere yönelik yapılan yeni bir çalışmada stres altında olduklarında çıkarttıkları ses kayda alındı. Birkaç gün önce bilimsel dergi Cell'de yayınlanan çalışma, saplarının kesilmesinden kaynaklı olarak strese giren domates ve tütün bitkilerine odaklandı.

Stres anında ses çıkartan bu bitkilerin sesi, bilim insanlarınca normal insanın konuşmasına benzetildi. Söz konusu seslerin frekansı duyabileceğimiz frekans aralığının çok üstünde olduğu için duyamadığımızı ancak böcekler ve diğer canlıların bu sesi duyabildiği aktarılıyor.

BAZI HAYVANLAR BU SESLERİ DUYUYOR OLABİLİR

Tev Aviv Üniversitesinden evrimsel biyolog ve teorisyen Lilach Hadany, konu hakkında açıklamada bulundu. Sessiz bir alanda dahi duyamadığımız sesler olabileceğinin altını çizen Hadany, akustik etkileşimin meydana gelme olasılığından da bahsediyor.

Söz konusu sesler hava yoluyla yayılıyor ve bu ilk kez kanıt oluyor. Çalışmayı yürüten araştırmacılar sesleri kaydetmek için özel mikrofonlar ve sistemlere başvurdu. Önce ses geçirmez akustik bir oda daha sonrasında ise gürültülü sera ortamında çalışan araştırmacılar, bitkileri sulamayarak ya da saplarından bir tutam keserek strese soktular.

Makine öğrenimine de başvuran ekip, seslere baktığında patlama ya da tıklama gibi tepkilerle karşılaştıklarını aktardı. Stres altında olan ve olmayan bitkiler arasında da çarpıcı bir fark gözlemlendi.

Stres altında olan bitkiler rastgele aralıklarla saatte 30 ile 50 ses çıkartırken, stres altında olmayan bitkilerde bu gözlenmeyerek çok daha sessiz bir karşılık alındı.

Hadany, birçok bitkinin stres altında ses çıkarttıklarını keşfettiklerini söylüyor. Mısır, buğday, üzüm ve kaktüs gibi bitkiler de stres anında farklı sesler çıkartmaya eğilimliler.

Öte yandan bu seslerin kaynağı ve nedeni henüz bilinmiyor. Ancak araştırmacılar bitkinin damar sisteminde yer alan ve kavitasyon adının verildiği bir sürecin sonucu olarak hava kabarcıklarının oluşması ve bunların patlamasından kaynaklı olarak seslerin çıkabileceğini düşünüyor.

Ancak yine de bitkilerin neden bu sesleri çıkarttığı henüz çözümlenmiş değil.

Bu buluş mevcut durumda tarımsal sulama sistemlerinde kullanılabilir deniyor. Çünkü bitkinin susuz kalma durumunda da bu sesleri çıkartması, suyun daha verimli bir şekilde bitkilerle ve tarımsal ürünlerle buluşmasını sağlayabilir.