Hangi bitkiler stresi azaltır? Stresi azaltan 5 bitki...

Sabahtan akşama kadar süren stresli yoğun günler; evde temizliği, ütüsü, yemeği, bebeği, işi, trafiği derken gün içerisinde çok fazla yoruluyoruz ve bu işleri yetiştirebilmek için kendimizi farketmesekte strese sokuyoruz. Gün içinde çok fazla stres yaşayanlar streslerini azaltmanın yollarını arıyor. Peki, stresi nasıl azaltırız? Stresi hangi bitkiler azaltır? Stresi azaltan 5 bitki...

Günlük yaşam ritüelimizde ev, iş, aile derken aslında pek çok faktör bizi etkileyerek stres olmamıza sebep oluyor. En güzel vakitler olan akşam saatlerinde ise bitkilerin antidepresan özellikleri bizi bir miktarda da olsa rahatlatıp daha iyi ve kaliteli bir uyku sağlasa çok iyi olmaz mı? Bu etkiyi sağlayacak bitkileri Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak açıkladı. İşte stresi azaltan o bitkiler...