Blockchain teknolojisi, bin yıllık mağaraları daha erişilebilir kılıyor

09 Aralık 2022 Cuma, 21:00

Çin, ülkenin kuzeybatısında yer alan Gansu Eyaleti'ndeki altı bin yıllık mağara alanlarının dijital görüntülerini dünyanın dört bir yanındaki insanlarla paylaşmak için blockchain teknolojisiyle desteklenen bir kültürel miras dijital platformunu başlattı.

Dunhuang Akademisi ve Çin'in teknoloji devi Tencent tarafından ortaklaşa geliştirilen platform, dünya kültürel miras alanları Mogao Mağaraları ve Bingling Tapınağı Mağaraları gibi mağaralarda korunan duvar resimlerinin ve Dunhuang el yazmalarının dijital olarak taranması da dahil olmak üzere 6.500'den fazla yüksek çözünürlüklü materyal parçasının gerçek zamanlı olarak kullanılmasına izin verebiliyor.

DİJİTAL MİRASI AKTARMAK İÇİN YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ

Akademiye göre, bundan önce insanların bu dijital kaynakları kullanma yetkisini almadan önce bir hafta kadar beklemesi gerekiyordu. Platform ayrıca, insanları bu kültürel kaynaklarla kültürel ve yaratıcı ürün tasarımına katılmaya ve kreasyonlarından elde edilen karı paylaşmaya davet ediyor.

Akademi müdürü Su Bomin, Dunhuang Akademisi'nin Mogao Mağaraları ve diğer mağara tapınaklarının dijital versiyonlarını oluşturmak için 1990'larda dijitalleştirme projesine başlayarak çok büyük dijital kültürel kaynaklar biriktirdiğini belirtti ve bu belirleyici materyallerin ilk grubunun indirilmek üzere ilk kez halka açıldığını sözlerine ekledi.

Tencent'in pazarlama ve halkla ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Li Hang da, şeffaf, değişmez ve izlenebilir blockchain teknolojisinin, kimlik doğrulama için yüz tanıma ve yapay zeka gibi diğer teknolojilerle birleştiğinde, işlemlerin doğrulanabilir bir denetim izi sağlayarak dijital pazarın düzenlenmesini ve dijital ürünlerin fikri mülkiyetinin korumasını sağlayabileceğini söyledi. Ulusal Kültürel Miras İdaresi yetkilisi Luo Jing, bunun kültürel kalıntı alanında dijital kaynak hizmetleri sunmak için öncü bir girişim olduğunu ve kaynak kullanımının sürdürülebilir gelişimini destekleyebileceğini belirtti.