Bilim insanları uzayda pirinç ve Arabidopsis deneylerini yaptı
Bilim insanları, Çin uzay istasyonunda pirinç ve Arabidopsis'in yaşam döngüsü büyüme deneylerini tamamladı ve tohumlarını başarıyla elde etti.
Çinli bilim insanları uzayda pirinç ve Arabidopsis yaşam döngüsü deneylerini tamamladı.
Shenzhou-14 uzay aracının dönüş kapsülünün Dongfeng iniş alanına güvenli bir şekilde inmesiyle 120 günlük bir yaşam döngüsünden geçen pirinç ve Arabidopsis tohumları, diğer örneklerle birlikte Çin'in insanlı uzay programının uzay uygulama sistemine teslim edildi.
PİRİNÇ DIŞINDA ARABIDOPSIS, KOLZA VE BUĞDAY GİBİ TOHUMLAR DA ELDE EDİLDİ
CAS'ın web sitesine göre, daha önce dünya çapındaki bilim insanları uzayda ana gıda ürünü pirincin dışında Arabidopsis, kolza, buğday ve bezelye gibi sadece birkaç ürünün tohumlarını elde etmeyi başarmıştı.
Çinli araştırma ekibi dünyada ilk kez pirincin tam yaşam döngüsü büyüme deneyini tamamladı. CAS, yerçekimsiz ortamın uzayda çiçeklenme üzerindeki etkilerini Arabidopsis model bitkisini kullanarak sistematik olarak incelediğini belirtti.
CAS kapsamındaki Moleküler Bitki Bilimlerinde Mükemmeliyet Merkezi tarafından üstlenilen deneyler, 29 Temmuz-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Astronotlar bu süre içerisinde 21 Eylül'de çimlenme aşamasındaki pirinç örneklerini, 12 Ekim'de çiçeklenme aşamasındaki Arabidopsis örneklerini ve 25 Kasım'da tohum olgunluk aşamasındaki her iki örneği de topladı. Numuneler daha sonra kriyojenik depolama cihazında saklandı.
CAS'ın açıklamasına göre, numuneler daha fazla bilimsel test ve analiz için Shanghai'daki laboratuvara aktarılacak.
Bilim insanları, uzaydan elde edilen görüntüleri analiz ederek, uzaydaki yerçekimsiz ortamın pirincin bitki boyu, büyüme hızı, su düzenlemesi, ışığa tepki gibi çeşitli agronomik özellikleri üzerindeki etkilerini keşfetti.
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