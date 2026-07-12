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Bluesky'ın yeni CEO'su Toni Schneider oldu

Bluesky'ın yeni CEO'su Toni Schneider oldu

12.07.2026 21:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bluesky'ın yeni CEO'su Toni Schneider oldu

Sosyal medya platformu Bluesky'ın yeni CEO'su Toni Schneider oldu.
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Sosyal medya platformu Bluesky'ın 2021 yılından bu yana başında Jay Graber yer alıyordu. Yeni yapılan açıklama ile yeni CEO Toni Schneider oldu. Schneider 20 yıldır ortak olduğu Ture Venturens'te yer alıyor ve daha öncesinde Yahoo başta olmak üzere farklı şirketlerde çalışmış. 

Bluesky, X eski adıyla Twitter alternatifi olarak kurulmuş ve özellikle Twitter'ın satılıp X'e dönüştüğü süreçte milyonlarca kullanıcı kazanmıştı. Kullanıcıların alternatif aradığı dönemde merkeziyetsiz yapısıyla dikkat çeken Bluesky, özellikle akademisyenler, bilim insanları ve gazeteciler arasında popülerlik kazandı. 

Verilere göre platformda yaklaşık 44 milyon kayıtlı kullanıcı bulunuyor. 

Yılın başında şirket tarafından yapılan açıklamada Bluesky kullanıcılarında yüzde 40'lik bir düşüş gözlemlendiği bildirilmişti. Bu yüzden şirket yeni yol haritası benimsemiş ve kullanıcı kazanmak için adımlar atmıştı.

İlgili Konular: #sosyal medya #Bluesky

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