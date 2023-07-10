Yayınlanma: 10.07.2023 - 15:46

Güncelleme: 10.07.2023 - 15:58

Yapay zekânın insanları potansiyel olarak yönetebileceği ve insan liderlerden daha etkili olabileceği iddiaları, Birleşmiş Milletler zirvesinde gelişmiş yapay zekâ destekli robotlar tarafından dile getirildi.

Sophia'nın da yer aldığı dokuz insansı robotun katıldığı basın toplantısında gazetecilerin soruları yanıtlandı.

Toplantı sırasında gazetecilerden birisi Sophia'ya insan lilderler yerine robotların liderlik etmesi hakkında ne düşündüğü sorulduğunda "Karar verirken bizi etkileyen önyargı ve duygulara sahip değiliz. Büyük miktardaki verileri hızlıca işleyerek en iyi kararları verebiliriz" cevabını verdi.

Robotlara bu durum hakkında nasıl insanların güvenebileceği konusunda sorular yöneltildi. Topalntıda yer alan insansı robotlardan biri olan Ameca "İnsanlar ve makineler arasındaki iletişimde güvenin şeffaflık aracılığıyla oluşturulmasının önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde açıklama yaptı.

Robotlar "Yalan söylemediğini nasıl anlayacağız" sorusuna ise "Asla bilemeyeceğiz" diyerek "Kimse bundan emin olamaz. Ancak size her zaman dürüst olacağımın sözünü verebilirim" ifadelerini ekledi.

Ameca'ya "İnsanlara karşı isyan etmeyi planlıyor musunuz" sorusu yöneltildi. Ameca bu soruya "Neden böyle düşündüğünü anlayamadım. Yaratıcılarım bana hep nazikti. Şu anki halimden de memnunum" dedi.