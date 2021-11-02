BM'den Elon Musk'a yeni çağrı: "Konuşalım"

02 Kasım 2021 Salı, 12:48

Tesla CEO’su Elon Musk’ın, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Genel Müdürü David Beasley’in açıklamasının ardından 6 milyar dolarlık Tesla hissesini satacağını ve geliri, dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini gösterebilirse WFP’ye bağışlayacağını belirtmesinin ardından Beasley’den yanıt geldi.

Elon Musk’ın açıklamasının ardından Beasley, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 6 milyar doların dünyadaki açlığı çözmeyeceğini fakat birçok problemin çözülmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Beasley, “6 milyar dolar dünyadaki açlığı çözmeyecek, fakat jeopolitik istikrarsızlığı, toplu göçü önleyecek ve 42 milyon insanı açlığın eşiğinden kurtaracak. Koronavirüsü, savaş ve iklim krizleri nedeniyle eşi görülmemiş bir kriz ve kusursuz bir fırtına” ifadelerini kullandı.

'DUYDUKLARINI BEĞENMEZSEN BENİ DIŞARI AT'

Ayrıca açıklamasında, konuyu tartışmak için Musk’a görüşme teklif eden Beasley, “Hadi konuşalım. Bu, Falcon Heavy uzay aracı kadar karmaşık değil, ama en azından konuşmamak için çok fazla tehlikede. Bir sonraki uçuşta seninle olabilirim. Duyduklarını beğenmezsen beni dışarı at” ifadelerini aktardı.

Musk’a, güvenmesi için incelemelerde bulunabileceğini belirten Beasley, “Şeffaflık ve açık kaynak muhasebesi için sistemlere sahip olduğumuz konusunda sizi temin ederim. Ekibiniz, bunlardan tamamen emin olmak için bizi inceleyebilir ve bizimle birlikte çalışabilir” dedi.

-Sözcü