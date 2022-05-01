BMW sıfır emisyonlu üretime geçiş yapıyor

01 Mayıs 2022 Pazar, 14:46

İlerleyen dönem içten yanmalı motora sahip araçların üretimini durdurmayı hedefleyen şirketler üretim sürecindeki emisyonları da azaltmak için fazla mesai yapıyor.

Shift Delete'in haberine göre, bu amaç doğrultusunda çalışan firmalar tesislerini de sıfır emisyonlu hâle getirmeye çalışıyor. Son dönemde çıkardığı elektrikli otomobiller ile dikkat çeken BMW, Macaristan’daki Debrecen fabrikasının şirketin ilk sıfır emisyonlu üretim merkezi olacağını açıkladı.

2025 yılında faaliyete geçecek olan Macaristan’daki montaj tesisi, markanın Neue Klasse (yeni sınıf) olarak adlandırdığı modellere ev sahipliği yapacak. Neue Klasse, öncelikle elektrikli araçlara yönelik geliştiren platform üzerinde yükselecek son model araçlardan oluşuyor.

Üç yıl içerisinde faaliyete geçecek olan Debrecen fabrikası, markanın en yeni modellerini üretmekle görevlendirildi. Tüm bu modeller sadece yenilenebilir enerji kullanılarak hayata geçecek. Fosil yakıta yer verilmeyecek olan tesis, BMW’nin emisyonlarını büyük ölçüde azaltma planında önemli bir basamağı oluşturuyor.

Alman şirket, on yıl içerisinde CO2 emisyonunu büyük ölçüde azaltmayı hedefliyor. Yeni tesisler ile üretim sürecinde ortaya çıkan emisyonların 2019 seviyelerine kıyasla yüzde 80 oranında azaltılması planlanıyor. Bu kapsamda, üretim için gereken enerjinin çoğu tesis içerisinden sağlanacak. Bu sayede BMW sıfır emisyon hedefine de bir adım daha yaklaşmış olacak.

Lüks otomobil üreticisi, Macaristan’daki fabrikanın, üretim süreçlerinde fosil enerji kaynaklarını tamamen ortadan kaldıran sektördeki ilk tesis olacağını söylüyor. Debrecen’de üretilecek ilk araç, geçmiş modellerle herhangi bir bağlantı olmaksızın sıfırdan geliştirilecek. Bu modelin 3 Serisi‘nin elektrikli kardeşi olması bekleniyor.