Cumhuriyet Silivri'de... İBB Davası ikinci haftasında devam ediyor: Ümit Polat'tan 'Vali Davut Gül' düzeltmesi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB Davası'nın ikinci haftası ikinci gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Gazeteciler, davayı duruşma salonunun en uzak köşesindeki yerinden takip ediyor.

SAAT 12.17 | "YENİ ŞAFAK HABER YAPTI, TUTUKLANDIM"

İBB Davası'nda 5'inci tutuklu sanık, Ağaç AŞ çalışanı Fatih Yağcı, gizli tanık 'Gürgen’in iddiaları hakkında savunma yaptı.

Fatih Yağcı: “Para alışverişini ne gördüm ne duydum. Bana teslim edilen para veya benzer bir şey de yok, bununla alakalı beyan da yok. HTS eşleşmesi de tamamen fiziki koşullardan kaynaklanıyor. Yeni Şafak’ta bir haber yapıldı, açık şekilde ismimiz yazıldı, KVKK’ya aykırı. Avukatıma ilettim, ‘öncelikle haberi yapan kişi ile görüşüp tekzip yazılmasını iste’ dedi. Ben de ulaşmaya çalıştım ama süreç uzadı, sonra da tutuklandım.

Eylem 122’de geçen rüşvet paralarını teslim alarak rüşvete aracılık ettiğim söyleniyor ama ben kimseyle para alışverişi yapmadım, ifade de yok ama 8 aydır tutukluyum. Eşimden ayrılmak zorunda kaldım ve 21 sene çalıştığım şirketimde ismim lekelendi. Kimsenin benimle ilgili kötü bir yorum yapacağını düşünmüyorum, suçsuzum. Tahliyemi ve beratımı talep ediyorum.”

SAAT 12:05 | "GRAFİĞİN MUHATABI DEĞİLİZ"

Ümit Polat’ın avukatı Sevgi Dağdemir: “Adaletin tecelli edeceğinden şüphem sonsuz. Ümit Polat’ı susturmaya çalışsanız da diğer insanların susmayacağını düşünüyorum. Biz bu yapının içinde olsaydık satın alma müdürlüğüne devam ederdik, belki de daha iyi görevlerde olurduk. (Mahkeme Başkanına) Sizin bir şeyi kabul etmeniz gerekiyor, Ümit Polat mağdur."

(Savcılığın iddianamede yer verdiği grafik) "Bir grafik yayınlandı. Biz grafiğin muhatabı değiliz. Sorulması gereken kişi müvekkilim değil.”

Dağdemir, 12 eylemde suçlanan müvekkili Polat hakkındaki iddialara, eylemler bazında savunma yaptı. Daha sonra çeşitli iş insanlarının dinlenilmesini talep eden Dağdemir, “Adaletinize sığınıyoruz. Müvekkilimin bu koşulları kaldıracak yapısı yok. Vicdanınıza sığınıyoruz” dedi.

SAAT 11:30 | NURİ ASLAN SALONA ALINMIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklamasından sonra Belediye Başkan Vekili seçilen Nuri Aslan, duruşmayı takip etmek üzere Silivri’ye geldi.

Nuri Aslan, duruşma salonu dışında karara tepkisini "İstanbul bana emanet ama ben emanet olan şehrin kamu binasına giremiyorum" diyerek dile getirdi. Yaklaşık 1,5 saattir salona alınmayan Nuri Aslan, duruşma binasında bekleyişine devam ediyor.

SAAT 11:15 | "HERKES KÖR SAĞIR OLDU"

Ümit Polat’ın avukatı Sevgi Dağdemir, savunmasının devamında şu vurguları yaptı:

“Biz İmamoğlu’nu görmedik, Ertan Yıldız’ı göremedik. Kimseye ulaşamadık. Herkes kör sağır oldu. Etkin pişmanlıkçı Ertan Yıldız’ın beyanları demek ki doğru ki kendisi dışarıda. Yıldız’ın beyanlarında müvekkilimin hiçbir şekilde adı geçmiyor”

“Taraf olarak biz de hiçbir zaman para alındığını gördüğümüzü söylemedik ama Murat Or (tutuklu Ağaç AŞ çalışanı) söylüyor. Paraları gördüğünü söylüyor”

“Bu yargılamaya Ali Sukas daha başlamadan müdahale etti. Tedarikçilere ve diğer pek çok kişiye müdahale ederek nasıl ifade vermeleri gerektiğini söyledi.

SAAT 11:00 | "MÜVEKKİLİM FAİL OLAMAZ"

Ümit Polat’ın avukatı Sevgi Dağdemir:

“Bizim ne siyasi partilerle ne de Ekrem İmamoğlu ile bir sorunumuz yok. Kendisini seviyorum, çok da saygı duyuyorum. Burada bir usulsüzlük varsa, bunların takdirini yapacak olan sizlersiniz. Duyduğumuz, gördüğümüz şeyleri söylemekle yükümlü olan kişiler de bizleriz. Müvekkilim neden fail olamaz? Ali Sukas’ın beyanlarından dolayı olamaz. Bu beyanlardan anlaşılacağı üzere müvekkilim ile ikisi arasında 2024 yılında husumet başlamış.”

SAAT 10:45 | "BASKI BENİ ÇÖKERTTİ, DÜZELTME YAPMAK İSTİYORUM"

Ümit Polat, geçen günkü savunmasına ilişkin düzeltme yaptı.

Polat: “Ben sıkıntılı bir tutukluluk süreci geçirdim, psikolojim altüst oldu. Aylarca yerde yattım, aylarca sıkıntılı bir süreç geçirdim. Antidepresan kullanmaya başladım. Geçen günkü savunmamda kendimi tam ifade edemedim. Daha önce böyle bir topluluğa karşı hiç konuşmadım. Buradaki baskı beni çökertti. Algım kayboldu, bazı şeyleri atladım. Düzeltme yapmak istiyorum.

‘Vali yalanladı’ dendi. Ben Valiye saygısızlık yapmak istemem, yanlış bir şey olduysa özür dilerim. Akrabası değil, akrabasının arkadaşı çalışıyor.

İlk ifadeye avukatsız ve etkin pişmanlık talebim olmadan gittim. Üçüncü ifademde etkin pişmanlık ifademden yararlanmak istedim. Sayıştay hususu ile ilgili de ‘denetim geçirdiniz mi?’ diye soruldu. Sayıştay geldiğinde bitmiş dosyaları inceler.

Paranın teslim edilmesi ile ilgili hiç 'gördüm' gibi bir ifadem olmadı.

SAAT 10:20 | ÜMİT POLAT SAVUNMA YAPIYOR

Tutuklu sanıklar duruşma salonuna getirildi. Heyetin de gelmesiyle birlikte duruşma başladı. Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın avukatı savunma yapıyor.

Sanık Ertan Yıldız'ın müdafii Özlem Altun Akyol, duruşmanın başında etkin pişmanlıktan yararlanan Ümit Polat’a soru yöneltti:

Akyol: Ümit Bey sizin Ali Sukas’a bağlı olduğunuz, Sukas’ın da Ertan Yıldız’a bağlı olarak suç işlediği iddia edilmektedir. Sukas’ın topladığı paraların Fatih Keleş ve Ertan Yıldız’a gittiği öne sürüldü. Yukarıdan para istiyorlar dediniz. Yukarıdan kasıt Ertan Yıldız‘dır dediniz. Şimdi bu durum kendi içinde mantıksız değil mi? Siz bu paranın Ertan yıldıza gittiğini düşünüyorsanız Ali Sukas’ı neden Ertan Yıldız’a şikayet ettiniz?” dedi.

Ümit Polat: Öncelikle ben ifademde Vali ile ya da Yıldız’la bizzat görüştüm demedim. 'Birileri vasıtasıyla haber gönderdim' dedim.

Akyol: Ali Sukas neden Ertan Yıldız’ın denetiminden kurtulmaya çalışıyor?

Polat: Sorunun muhattabı ben değilim, bilmiyorum.

Akyol: Müvekkilim Ertan Yıldız, görevde olmadığı dönemdeki birçok suçtan yargılanıyor. Biz beraat edeceğine inanıyoruz ve bize göre sıfatı “örgüt lideri” değil tanık olmalıdır.

SAAT 10:00 | SİLİVRİ ÖNÜNDE TRAFİK KAOSU

Duruşma öncesi Silivri’deki üst düzey güvenlik önlemleri nedeniyle trafik neredeyse kilitlenmiş durumda. Duruşma salonlarına ulaşabilmek için bir kilometrelik trafik oluştu. Cezaevinde bayram öncesi açık görüş gününün de olması nedeniyle, cezaevine ulaşmak isteyenler ve duruşmayı takip etmek isteyenler araçlarından inerek cezaevine yürüdü.

DÜN NE OLMUŞTU?

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü celsesinde duruşma salonuna avukat cübbesiyle gelen CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in izleyici bölümüne geçmesi istenmişti. Mahkeme heyeti bunun üzerine milletvekillerinin izleyici bölümüne geçmesini söyledi. Tartışmaların ardından duruşma başlamadan ara verildi.

Daha sonra ise mahkeme, "düzen sağlanamadığı" gerekçesiyle duruşmayı bugüne ertelemişti. Kararı ise salonda mahkeme heyeti değil, mübaşir duyurmuştu.