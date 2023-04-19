Borusan Asım Kocabıyık MTAL Ay Yıldız Robot Takımı ABD’de Türkiye’yi temsil edecek

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:27

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:27

Amerika Birleşik Devletlerinde 19-22 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecek “FIRST Championship Houston” Dünya Robot Şampiyonasında Borusan Asım Kocabıyık MTAL Ay Yıldız Robot Takımı ülkemizi temsilen katılacak. 27-29 Mart 2023 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen, 45 takımın katıldığı Uluslararası FRC Bosphorus Regional 2023 yarışmasında Şampiyon olarak Winner ve Quality ödülü alan Ay Yıldız Robot takımımız ülkemizi ABD Houston'da düzenlenecek olan şampiyonada temsil etme hakkı kazandı.

ABD’nin Houston,Tx eyaletinde ülkemizi temsil edecek Borusan Asım Kocabıyık MTAL Ay Yıldız Robot Takımı yarışma tarihine günler kala son hazırlıklarını tamamladı.

Her yıl NASA tarafından organize edilen FRC (First Robotic Competition), Dünyadaki tüm ülkelerden katılan liseleri bir araya getiriyor. Lise öğrencilerinden oluşan takımlar, 8 haftalık zaman diliminde 56 kilo ağırlığında, 138 santimetreyi aşmayan, konileri ve küpleri belirlenen hedef yerlere koyan, şarj istasyonuna gelip dengede kalan robotlar tasarlıyor ve o robotlar en yüksek puanı elde etmek için mücadele ediyor.

36 öğrenciden oluşan 7444 Ay Yıldız Robot Takımı Kaptanı 11-D sınıfı öğrencisi Muhammed Eyüp Akgün, “ Robotumuz otonom periyodunda 15 saniye içinde 1 koni alarak, hedef noktadaki çubuğa koniyi takıyor ve şarj istasyonuna gidip dengede kalıyor. Otonom periyodu sonunda 2 dakika 45 saniye boyunca saha içerisindeki koni ve küpleri toplayarak hedef noktalara bırakıyor. Otonom süresince 1 koni yerleştirip, yazılım ve görüntü işlemeyle şarj istasyonuna gidip dengede kalıyor. Robotumuzu 56 kilo yaptık, boyunu ise 112 santimetre olarak tasarladık” dedi.

8 HAFTALIK SÜREÇ

Kendisinin ve takım arkadaşlarının, 8 haftadır sabah okula gelip, akşam en erken 23:00’da atölyeden çıktıklarını, hafta sonu da çalıştıklarını anlatan Muhammed Eyüp AKGÜN, “Okullar tatil olduğunda da buradayız. Bize yarışmadan önce sadece bir şasi veriliyor. Onun dışındaki her malzemeyi kendimiz üretiyoruz ya da sanayiden alıp işliyoruz. Bu sayede Okul-Sanayi İşbirliği kapsamındaki sürecin de önemine değinen Kaptan, heyecanla yarışma gününü bekliyoruz” dedi.

YÜZDE 85’İNİ BİZ ÜRETTİK

Takımın Yazılım bölümü lideri 11-B sınıfı öğrencisi Bora KÖSEOĞLU “Başında olduğum ekip arkadaşlarımla birlikte robotun kontrol sistemi üzerine çalışıyoruz. Beyni, yazılımı, sensörleri, kontrol panellerinin hepsini biz yapıyoruz” dedi.

Mekanik bölümü lideri 12-D sınıfı öğrencisi Kartal Batın YÜKSEL, “Parçaların %85'ini kendimiz tasarladık, çizdik ve yaptık. Bu sayede analiz, tasarım ve mekatronik alanlarında kendimizi geliştiriyoruz ” dedi.

Okul Müdürü Hasan KAYAKÜÇÜK ise “Organizasyonu bir yarışmadan öte, Öğrencilerinin Yazılım, Mekanik, Elektrik ve Elektronik becerilerini bir arada deneyimleyebildiği, tasarım ve analitik düşünme becerilerini tümleşik olarak kullanmayı öğrendikleri bir çalışma olarak gördüğünü ifade ederek, Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.