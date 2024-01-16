BT güvenlik karar vericileri uyarıyor: Siber saldırılar 2023'te iki katına çıktı

Yayınlanma: 16.01.2024 - 12:11

Güncelleme: 16.01.2024 - 12:11

Dell Technologies tarafından yapılan 2023 Küresel Veri Koruma Endeksi'ne göre, geçen yılın verilere erişimini engelleyen bir siber saldırı veya olay yaşayan kuruluşların yüzde 54'üne ulaşıldı. Ankete katılan 500 BT güvenlik karar vericisi, 2023 yılında kuruluşlarının büyük çoğunluğunun belirli bir seviyede BT kesintisi yaşadığını belirtti. Bu kesintilerin ortalama maliyeti 2,61 milyon ABD doları olurken, siber saldırıların maliyeti 2022'den 2023'e iki katına çıkarak 660 bin ABD dolarından 1,41 milyon ABD dolara yükseldi.

Dış güvenlik ihlalleri, veri kaybı ve sistem kesintilerinin önde gelen nedeni olarak öne çıkarken, siber saldırıların yüzde 55'i kullanıcıların spam e-postalarına tıklaması gibi dış kaynaklı nedenlerden kaynaklandı. Ankete katılanların yüzde 52'si Üretken Yapay Zeka'nın (GenAI) siber güvenlikte avantaj sağlayacağını düşünüyor.

Fidye yazılımı saldırılarıyla ilgili olarak, katılımcıların yüzde 74'ü bir saldırı durumunda fidyenin ödenmesiyle verilerini geri alabileceklerine inanıyor. Ancak yüzde 66'sı fidye ödendikten sonra bir daha saldırıya uğramayacaklarına inanıyor. Fidye yazılımına karşı sigorta oranı yüzde 93, ancak saldırıya uğrayanların yalnızca yüzde 28'i sigorta poliçesi aracılığıyla tam geri ödeme aldığını belirtiyor.

Dell Technologies EMEA Servisleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Dermot O'Connell, Üretken Yapay Zeka'nın siber dayanıklılığı ve etkili kurtarmayı ön plana çıkardığını belirterek, dijital dönüşümün yaşandığı günümüzde verilerin hem kritik bir kaynak hem de öncelikli bir hedef olduğunu vurguluyor.