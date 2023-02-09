BTK nedir? BTK başkanı kimdir?

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 00:43

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 00:43

Sosyal medya platformu Twitter'a bir süredir erişim sağlanamıyor. Birçok kullanıcı anasayfa ve profillerin yüklenmemesi sorunuyla karşı karşıya kaldığını bildirdi.



YouTube'dan yayın yapan Cüneyt Özdemir, Twitter'ın resmi olarak BTK tarafından kısıtlandığını belirtti.



CHP milletvekilleri Tuncay Özkan ve Ahmet Akın, Twitter kısıtlamasının ardından konuya ilişkin bilgi almak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gitti.

BTK NEDİR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (kısaca BTK), Türkiye'de telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen kurumdur. Türkiye'nin ilk sektörel düzenleyici kurumudur.

Telekomünikasyon sektörünü düzenleme ve denetleme fonksiyonunun bağımsız bir idari otorite tarafından yürütülmesi amacıyla 2813 sayılı Telsiz Kanununda değişiklik yapan 27.1.2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunla kurulan Telekomünikasyon Kurumu, 10.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile yeni bir düzenlemeye tabi olmuş ve adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak değiştirilmiştir. 2813 sayılı Telsiz Kanunu yeni bir düzenleme ile Kanunun adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunu olarak değiştirilmiştir.

BTK BAŞKANI KİMDİR?

Ömer Abdullah Karagözoğlu, 1975‘te İskoçya'nın Glasgow şehrinde doğdu. 2000 yılında ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2002 ve 2004 yılları arasında İSKİ'de yazılım mühendisi olarak görev yapan Karagözoğlu, 2004'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerden ve teknoloji üreten BELBİM'de sırasıyla; Yazılım Mühendisi, Proje Mühendisi, Proje Yöneticisi, Uygulama Destek Şefi ve Bilgi Sistemleri Şefi gibi görevleri yürüttü. 2016 yılında BELBİM’den ayrılarak BTK’da Başkan Danışmanı ve Kurul Üyesi olarak kariyerine devam etti. 2018 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 2018/106 sayılı kararname ile beraber, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başkanlığına atandı.



BTK ÜYELERİ KİMDİR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Üst Kurulu, Başkan ve İkinci Başkan dahil olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur:

Kurul Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu

Kurul İkinci Başkanı Selamettin Ermiş

Kurul Üyesi Orhan Öge

Kurul Üyesi Hacı Adnan Cengiz

Kurul Üyesi Rıdvan Kahveci

Kurul Üyesi Dr. Ahmet Kılıç

Kurul Üyesi Nurettin Şar



