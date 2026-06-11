Muharrem İnce'den AKP'li Varank'a: 'Fazla merak...'

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından CHP'li Muharrem İnce'yi etiketledi.

Varank, İnce'ye, "Var mı bir gelişme?" diye sordu.

Bu sorunun üzerine İnce'den sosyal medya hesabından Varank'a şu sözlerle yanıt verdi: "Fazla merak...."

Varank’ın yaptığı ilk paylaşımda “Herkes mutlak butlan kararı çıkarsa CHP'ye ne olacağını tartışıyor. Asıl Muharrem İnce'ye ne olacak, ben onu merak ediyorum…” ifadeleri yer alıyordu.