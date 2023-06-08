Bu adamı ısıran keneler ölüyor: Peki, neden?

Yayınlanma: 08.06.2023 - 12:18

Güncelleme: 08.06.2023 - 12:18

Richard Ostfeld ismini daha önce muhtemelen hiç duymadınız. Ama onun çok ilginç bir özelliği var: Onu ısıran keneler ölüyor! Ancak bu ölümler, Ostfeld’in onları ezme konusunda özellikle dikkatli olmasından değil, bağışıklık sisteminin kenelerin varlığını algılar algılamaz saldırmasından kaynaklanıyor.

YÜZLERCE KENE TARAFINDAN ISIRILDIĞI İÇİN BAĞIŞIKLIK KAZANMIŞ

Ostfeld, edinilmiş kene direnci geliştirmiş nadir insanlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bir topluluk ekolojisti olarak yaptığı çalışmalar sayesinde, Ostfeld sık sık kene istilasına uğramış bölgelerde dolaşıyor ve yıllar boyunca yüzlerce kene tarafından ısırılmış.

Chip'in aktardığı gibi Ostfeld’in söylediğine göre tüm bu ısırıklar, bağışıklık sistemini kenenin tükürüğündeki belirli proteinleri tanımak ve bunlara saldırmak için eğitti. Ancak bu noktada, kene kaynaklı bir hastalığa yakalanabileceğiniz için, sırf bağışıklık kazanmaya çalışmak amacıyla kendinizi kenelere ısırtmanın iyi bir fikir olmadığını belirtmekte fayda var.

Ostfeld'in durumu özelinde bir kene kan emmeye başladığında, beyaz kan hücreleri olay yerine müdahale ederek histamin adı verilen enflamatuar bir kimyasal salgılıyor. Araştırmacılar, histaminin keneleri nasıl öldürdüğünden tam olarak emin değiller, ancak hızlı bir şekilde çalıştığı kesin.

Ostfeld, “Kene ağız parçalarını gömmeye çalıştıktan kısa bir süre sonra, kene ısırığının olduğu yerde kaşıntılı, yanan bir yara izi geliştiriyorum” diyor. Bu iz birkaç gün boyunca kalıyor ama Ostfeld için tamamen zararsız. Kene için zararsız olduğunu ise söylemek pek mümkün değil.

Bu hızlı kene ölümü, yalnızca Ostfeld’in kanını çalmaya çalışan keneden intikam almayı içermiyor, aynı zamanda onu, organlara zarar verebilecek ve uzun süreli sakatlığa neden olabilecek Lyme hastalığı veya babesiyoz gibi kene kaynaklı hastalıklardan da koruyor. Ostfeld, kuzeydoğu eyaletlerinde kenelerin üçte birinin Lyme hastalığına (Lyme borreliosis) neden olan bakterileri taşıdığını söylüyor. Kabaca beş keneden birinin size babesiosis bulaştırabileceğini ve 10 keneden birinin anaplazmoza neden olabileceğini ekliyor.

Bu olasılıklar göz önüne alındığında, Ostfeld’i ısıran yüzlerce keneden biri muhtemelen patojenler taşıyordu, ancak keneler bulaşıcı tükürükleri vücudunu etkileyemeden öldü.

Ostfeld, “Herhangi bir patojenin keneyi terk etmesi ve vücudunuza girmesi saatler ila birkaç gün sürer” diyor. Ancak Ostfeld’in bağışıklık sistemi keneleri çok çabuk öldürdüğü için vücuduna asla patojen bulaşmadığını da sözlerine ekliyor.