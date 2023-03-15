Bu ay çıkması beklenen System Shock Remake ertelendi

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 08:43

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 08:43

Orijinal System Shock oyunu 1994 yılında karşımıza çıkmıştı. Yıllar içinde tekrar oyun dünyasına dönmesi için çalışmalar başlayan oyun ilk olarak 2015 yılında gündeme geldi. Yeniden yapılmak istenen oyun 2019 yılında geliştirici stüdyo Nightdive'ın yaşadığı sorunlar sebebiyle geliştirilmeye devam edilmedi.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARA ERTELENDİ

Şirket bir süre önce tekrar oyunu geliştirmeye başlamış ve bu 2023 yılının mart ayında System Shock Remake'in geleceğini duyurulmuştu.

90'lı yılların oyun dinamiklerinin etkilerinin süreceği oyun cyberpunk benzeri bir evrende geçiyor. Yapay zeka sistemini odağına alan oyunda işler kontrolden çıkıyor ve aksiyon başlıyor.

Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamaya göre oyun 30 Mayıs tarihinde kullanıcıyla buluşacak.