PlayStation 6 çıkış tarihi belli olmuş olabilir! İşte olası tarih

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 15:55

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 15:55

Sony'nin PlayStation 6'sı için olası tarih ortaya atıldı. Bildiğiniz üzere PlayStation 5 2020'de tanıtıldı ve büyük ses getirdi. Pek çok kez stoğu biten ve farklı ülkelerden tedarik edilmesi gereken bu konsolun yenisi de söylenene göre 2027 yılında gelecek.

PLAYSTATION 6, 2027 YILINDA GELEBİLİR

Sony'nin en son PS5 için Slim ve Pro olmak üzere iki yeni model üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Buna ek olarak yeni çıkış tarihi Sony'nin Microsoft Activision anlaşması için yapılan başvuradaki belgede ortaya çıktı. Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu'na sunulan belgede gelecek nesil oyun konsolunun da yer aldığı belli oldu.

Onlarca sayfadan oluşan belgede çıkış tarihi aslında başka bir şekilde ortaya çıkıyor. Söylenene göre anlaşma PlayStation'un yeni nesli piyasaya sürüldüğünde bitecek. Sony de Activision oyunlarına erişimi kaybedecek. İşte bu tarihin de 2027 yılı olduğu aktarılıyor. Bu sebeple PS6'nın yolda olduğu ve bu tarihte tanıtılacağı düşünülüyor.

Oyunların desteğinin ne zaman kesileceği ise tam kestirilemiyor ancak bir süre daha oyunlar oynanabilecek gibi duruyor.