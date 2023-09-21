Bu bitki sadece 120 yılda bir çiçek açıyor!

Yayınlanma: 21.09.2023 - 14:44

Güncelleme: 21.09.2023 - 14:44

Nadir bir bambu türü olan 'Phyllostachys nigra var Henonis', sadece 120 yılda bir çiçek açan olağanüstü bir bitki olarak bilinir. Ancak bu nadir çiçeklenme olayı, bambunun yeniden üretme sorunlarına yol açıyor.

Bambu bitkileri, genellikle çok uzun bir süre boyunca çiçek açmazlar. Bu durum, botanikçilerin bambuların yeniden üretimini inceleme fırsatını oldukça kısıtlar. En son büyük çiçeklenme olayı 1908 yılında gerçekleşti ve bu tür bitkiler yüzlerce yıl boyunca çiçek açmadan yaşayabilirler.

DAHA ERKEN AÇAN BAMBU BİTKİSİ KEŞFEDİLDİ

Ancak 2020 yılında Hiroşima Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu nadir olayı incelemek için güzel ve erken çiçek açan bir bambu bitkisi keşfettiler. Bu inceleme, bambu üretimi ve çevresel etkileri açısından endişe verici sonuçlar ortaya koydu.

Araştırmacılar, bu bambu bitkisinin çiçek açtıktan sonra hiç tohum üretmediğini ve filiz üretiminin de durduğunu gözlemlediler. Ayrıca, bitkinin eşeysiz üreme yeteneği de gözlemlenmedi.

Bambu yenilenmesinin yavaş olması ve hasat edilememesi durumunda ekonomik etkileri olabileceğini ve bitki örtüsü ile çevresel değişikliklere yol açabileceğini vurguladılar.

Bambu bitkisinin bu benzersiz özellikleri, bitki bilimciler ve doğa koruma uzmanları için önemli bir sorunun parçası olarak inceleniyor. Bu olağanüstü bitkiyi ve yeniden üretme zorluklarını anlamak, nadir türlerin korunması için önemlidir.