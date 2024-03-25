Bu mendil kanamaları durduruyor! Uzay şartlarında test edildi...

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için geliştirilen kanama durdurma çözümü, NASA'nın uzay testi koşulları ile simüle edildiği Uzay Araştırmaları Merkezinde başarılı sınav verdi.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 16:25
Bu mendil kanamaları durduruyor! Uzay şartlarında test edildi...
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Çalışmalar sonunda kanama acil durumlarına karşı BLOOD BLOCKER Kanama Kontrolü Hemostatik Ajan geliştirildi.

Geleneksel hemostatik ajanlardan farklılaşan bir dizi özellik ve faydaya sahip BLOOD BLOCKER, formülasyonu sayesinde kanamayı hızlı şekilde durduran bir protein ağı oluşturuyor ve bu süreci birkaç saniyede tamamlıyor. Bu hız, her saniyenin önemli olduğu acil durumlarda hayati önem taşıyor.

Kullanım ve saklama kolaylığıyla ürünleştirilen BLOOD BLOCKER, soğuk zincir gerektiren bazı hemostatik ajanların aksine oda sıcaklığında saklanabiliyor, farklı şartlarda görevini yapabiliyor.

HI-SEAS Uzay Araştırma Tesisi'nde gerçekleştirilen testte, Ay ve Mars görevlerinin koşullarının taklit edilmesi amaçlandı.

Araştırmada deney başlığı "Uzay Tıbbı: Ay Simüle Edilmiş Koşullar İçin Hemostatik Ajan Değerlendirmesi" olarak belirlendi. Bu kapsamda kan pıhtılaşması ve yara iyileşmesi gibi insan fizyolojisiyle ilgili çeşitli parametrelerin bu koşullarda nasıl etkilendiğinin kapsamlı şekilde anlaşılması hedeflendi.

Araştırmanın sonuçları, Blood Blocker Hemostatik Ajan'ın kanamayı kontrol etmedeki başarılı performansını gösterdi ve ürünün uzayda tıbbi acil durumları yönetmek için kritik araç olarak etkinliğini sergiledi. Özellikle, görevin başlangıcı ile sonu arasında yapılan hemoglobin seviyesi karşılaştırmaları, ürünün farklı görev sürelerindeki güvenilirliğini ortaya koydu.

Ayrıca bulgular farklı hemoglobin seviyelerine sahip farklı mürettebat üyeleri arasında ürünün etkinliğini vurguladı ve çeşitli astronot popülasyonları için uygunluğunu gösterdi.


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