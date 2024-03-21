Çin, atmosfer ve uzay çevresi gözlem uydularını fırlattı

Çin, atmosfer ve uzay çevresi gözlemlerinde kullanılan "Yünhay-2" uydularının ikinci grubunu uzaya gönderdi.

AA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 19:20
Çin, atmosfer ve uzay çevresi gözlem uydularını fırlattı
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Xinhua ajansının haberine göre, "Yünhay-2" uydularının ikinci grubu, Long March-2D taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatışın ardından planlanan yörünge konumlarına yerleştiği bildirilen uyduların, atmosfer ve uzay çevresi gözlemlerinde kullanılacağı belirtildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 513'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından geliştirilen uyduların, bilimsel araştırma ve afet önleme amaçlı olduğu belirtilse de bazı Batılı uzmanlar, uyduların askeri amaçlı meteoroloji tahminlerinde kullanılmak üzere geliştirildiğini ileri sürüyor.

Yünhay-2 uydularının ilk grubunu oluşturan 6 uydu, 2018'de uzaya fırlatılmıştı.


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