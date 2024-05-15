Büyük Piramidin enlemi 'ışık hızıyla' aynı mı?

Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:53

Güncelleme: 15.05.2024 - 10:53

İlk sorunun cevabı evet. Işık, evrenin mutlak hız sınırı olan boşlukta saniyede 299.792.458 metre hızla hareket eder.

Büyük Giza Piramidi'nin enlemi de gerçekten 29.9792458 N'dir, fakat aynı enlemde Büyük Piramit dışında pek çok yerleşke vardır.

TESADÜF MÜ?

Bunu şu şekilde açıklamak gerekir... Öncelikle, Eski Mısırlılar, ışık hızını Danimarkalı astronom Ole Roemer'in MS. 1676'da yaptığı ölçümden yüzyıllar önce bulmuş olsalar ve nedense bu konuda sessiz kalmayı tercih etmiş olsalar bile metre cinsinden çalışmıyorlardı, çünkü metre MS 1791'e kadar tanımlanmamıştı.

Snopes'un da belirttiği gibi, Eski Mısırlılar kübit kullanıyordu ve ışık hızı da bu durumda, saniyede yaklaşık 571.033.253 kübitti.

Bilinen şu ki; Eski Mısırlılar ne ışık hızını ölçtüler, ne de modern harita teknolojsiyle küresel enlem ve boylam çizgilerini kullanarak yönlerini bulmaya çalıştılar.