Büyük Piramit'in zirve taşı nerede? Eksik mi, çalındı mı?

Yayınlanma: 21.02.2024 - 12:59

Güncelleme: 21.02.2024 - 12:59

Mısır tarihçilerine göre, binlerce yıla rağmen bugün hala dimdik ayakta olan Büyük Piramit ya da Keops Piramidi, M.Ö. 2 bin 560 yılında, 20 yıl süren bir inşaatın sonucunda, iki milyondan fazla taş kullanılarak Firavun Khufu’nun mezarı olarak inşa edildi.

Antik dünyanın ayakta kalan son harikası ve insan eliyle inşa edilmiş en görkemli yapılardan biri olan bu piramit, günümüzde hala gizemlerini koruyor.

Bu gizemlerden bir tanesi de piramidin zirve taşı.

ZİRVE TAŞI NEDİR?

Uzmanlara göre, antik Mısır gelenekleri gereğince, özel olarak yapılmış bir zirve taşı, piramit tamamlanmadan kısa bir süre önce yapının tepesine yerleştirilirdi.

Zirve taşları diorit, granit ya da toz kireçtaşından yapılır ve sonra da altın ya da elektrumla kaplanırdı.

Mısır’ın “Orta Krallık” döneminde, genellikle granitten yapılan taşların üzerine altın varakla dualar ve firavuna övgüler yazılırdı.

NEDEN ALTINLA KAPLANIRDI?

Bazı uzmanlara göre, zirve taşının altınla kaplanmasının nedeni, güneş ışınlarını toplayıp piramidin içindeki bir mekanizmayı çalıştırmaktı.

Her ne kadar bu fikir henüz bilimsel olarak ıspatlanmamış olsa da araştırmacılar, 2018’de piramitlerin temelleri altında elektromanyetik enerjinin toplandığını keşfetti.

Fakat, zirve taşlarıyla ilgili bilgiler sadece uzmanların savlarından ibaret, çünkü Büyük Piramit’in zirve taşı hala bulunabilmiş değil.

Diğer üç piramitin, kireç taşından yapılan zirve taşları ise şu anda koruma altında.

Koruma altına alınmış bir zirve taşı

ANTİK DÜNYADAN KALMA BİR GİZEM

Kayıtlara göre, daha Hz. İsa dünyadayken bile insanlar Büyük Piramit’in kayıp parçasını arıyordu.

M.S. 23 yılında, Romalı doğa bilimci Yaşlı Plinus, piramidin tepesine çıktığında hiçbir şey bulamadığı için oturup manzarayı izlediğini yazıyor.

Mısırlı otoriteler, zirve taşının 2 bin yıl önce çalındığını tahmin ediyor. Günümüzün teknolojisiyle bile zirve taşının gizemini çözmek mümkün değil.

Zirve taşının bir zamanlar var olduğunu kanıtlayan tek şey ise bin 800 yıl önce Mısır’ın 5. Hanedan zamanından kalma, piramit sütununa yazılmış bir yazı: “Sahure'nin ruhunun parladığı piramidin beyaz altın zirvesi..."