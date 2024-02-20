Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi

Yayınlanma: 20.02.2024 - 09:59

Güncelleme: 20.02.2024 - 09:59

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen "at" ve "deve" güzellik yarışmalarının ardından, Rumi Al-Qahtani isimli genç kadın, Miss Asia 2024 güzellik yarışmasına gönderilen ilk Suudi Arabistanlı kadın oldu.

Şeriat ile yönetilen ülkenin ilk kadın güzellik kraliçesi adayı olan Al-Qahtani'nin podyumda saçlarını savurduğu anlar, "özgürlük işareti" olarak yorumlandı.

Yarışmayı Filipinler adayı Dyan Shane Mag-Abo kazandı.