Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi

Suudi Arabistan'da bir ilk yaşandı. Rumi Al-Qahtani isimli genç kadın, güzellik yarışmasına gönderildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 09:59
Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi
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Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen "at" ve "deve" güzellik yarışmalarının ardından, Rumi Al-Qahtani isimli genç kadın, Miss Asia 2024 güzellik yarışmasına gönderilen ilk Suudi Arabistanlı kadın oldu.

Şeriat ile yönetilen ülkenin ilk kadın güzellik kraliçesi adayı olan Al-Qahtani'nin podyumda saçlarını savurduğu anlar, "özgürlük işareti" olarak yorumlandı. 

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Yarışmayı Filipinler adayı Dyan Shane Mag-Abo kazandı. 


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