BYD akıllı saatini tanıttı: Araba anahtarı olarak kullanılacak
Çinli elektrikli otomotiv üreticisi BYD, yeni akıllı saatini tanıttı. Akıllı saat aynı zamanda araba anahtarı olarak kullanılacak.
Geçen ay Türkiye pazarına gireceğini açıklayan Çinli otomotiv devi BYD, yeni akıllı saatini tanıttı. Dairesel bir tasarıma sahip olan akıllı saat, aktivite takibi, bildirim alma gibi özelliklere sahip.
Android 4.4 ve iOS 7.1 üzeri telefonlarla uyumlu olarak çalışabilen akıllı saatin 360x360 çözünürlüklü bir ekranı bulunuyor. 200 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz bir hafta aktif kullanım ömrü sunuyor.
AKILLI SAATTEN ARABANIZI ÇALIŞTIRABİLECEKSİNİZ
BYD’nin geliştirdiği teknoloji sayesinde akıllı saat aracın kilidini, camları veya bağajı uzaktan kontrol edilebiliyor.
Aynı zamanda akıllı saatte bulunan bir başka fonksiyon sayesinde araç uzaktan çalıştırılabiliyor. BYD’nin akıllı saati şimdilik Frigate 07 SUV modeli ile uyumlu durumda. Şirketin verdiği bilgilere göre akıllı saat çıkışında daha fazla modelde uyumlu olarak çalışabilecek. Cihazın çıkış tarihi hakkında ise henüz açıklanmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Partili Çömez'den bomba iddia: Ankara'da görüştüler
- Togg'un adı da Fransa'dan
- '3. kez adaylık' sorusu...
- AKP’de aday rahatsızlığı
- MHP'li ismi kızdıran soru
- Son ankette dikkat çeken fark: İlk turda bitiyor mu?
- AKP'li belediyelerden İBB'nin iftar çadırlarına engel
- Ümit Özat'tan Muharrem İnce'ye sert tepki
- Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alacak
- Kılıçdaroğlu tarih verdi