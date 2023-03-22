BYD akıllı saatini tanıttı: Araba anahtarı olarak kullanılacak

Çinli elektrikli otomotiv üreticisi BYD, yeni akıllı saatini tanıttı. Akıllı saat aynı zamanda araba anahtarı olarak kullanılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:52
BYD akıllı saatini tanıttı: Araba anahtarı olarak kullanılacak
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Geçen ay Türkiye pazarına gireceğini açıklayan Çinli otomotiv devi BYD, yeni akıllı saatini tanıttı. Dairesel bir tasarıma sahip olan akıllı saat, aktivite takibi, bildirim alma gibi özelliklere sahip.

Android 4.4 ve iOS 7.1 üzeri telefonlarla uyumlu olarak çalışabilen akıllı saatin 360x360 çözünürlüklü bir ekranı bulunuyor. 200 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz bir hafta aktif kullanım ömrü sunuyor.  

AKILLI SAATTEN ARABANIZI ÇALIŞTIRABİLECEKSİNİZ 

BYD’nin geliştirdiği teknoloji sayesinde akıllı saat aracın kilidini, camları veya bağajı uzaktan kontrol edilebiliyor. 

Aynı zamanda akıllı saatte bulunan bir başka fonksiyon sayesinde araç uzaktan çalıştırılabiliyor. BYD’nin akıllı saati şimdilik Frigate 07 SUV modeli ile uyumlu durumda. Şirketin verdiği bilgilere göre akıllı saat çıkışında daha fazla modelde uyumlu olarak çalışabilecek. Cihazın çıkış tarihi hakkında ise henüz açıklanmadı.

 


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