BYD akıllı saatini tanıttı: Araba anahtarı olarak kullanılacak

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:52

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 11:08

Geçen ay Türkiye pazarına gireceğini açıklayan Çinli otomotiv devi BYD, yeni akıllı saatini tanıttı. Dairesel bir tasarıma sahip olan akıllı saat, aktivite takibi, bildirim alma gibi özelliklere sahip.

Android 4.4 ve iOS 7.1 üzeri telefonlarla uyumlu olarak çalışabilen akıllı saatin 360x360 çözünürlüklü bir ekranı bulunuyor. 200 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz bir hafta aktif kullanım ömrü sunuyor.

AKILLI SAATTEN ARABANIZI ÇALIŞTIRABİLECEKSİNİZ