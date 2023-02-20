Huawei içinde kablosuz kulaklık olan akıllı saati yakında geliyor

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 13:26

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 13:26

Huawei akıllı saatler tarafına yeni modeller eklemeye devam ediyor. Kısa bir süre önce tanıtılan akıllı saatinin gövde kısmında konumlandırılan kablosuz kulaklık, benzer yapıdaki saatlerde görmediğimiz bir tasarımdı. Pazara yeni bir soluk getiren Huawei'in bu cihazı da bazı ülkelerde satışa çıkmıştı. Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan Huawei, bu saati Türkiye'de de satışa çıkartmaya hazırlanıyor.

AKILLI SAAT OLDUKÇA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Huawei, Watch Buds adını verdiği bu saatin içinde TWS yapıda olan kablosuz kulaklıklar yer alıyor. Akıllı saatin tasarımı dışarıdan bakıldığında klasik saatler gibi görünüyor. Gövde de yer alan özel bir bölüm sayesinde, Huawei Flip Cover ismini veriyor, yukarıya doğru açılan ekranın içinden kablosuz kulaklıklar çıkıyor.

Manyetik yapıda olan bu yapı tek bir dokunuş ile açılabiliyor. Yuvarlak yapıda olan cihaz aynı zamanda deri bir kayışa sahip. IP54 su geçirmezlik sertifikasının bulunduğu cihaz, 47 mm çapında, 466x466 çözünürlükte ve 1.47 inç yuvarlak AMOLED ekrana sahip.

80'den fazla sağlık özelliğini bulunan cihazda kalp atış hızı ve kandaki oksjien miktarını ölçen sistem de yer alıyor.

Kulaklıklar ise TWS yapıda ve üçlü gerçek zamanlı dinleme sunuyor. Aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod özellikleri bulunan kulaklık, yapay zeka destekli.

Huawei Watch Buds'ın batarya tarafında bizi 410 mAh ile karşılıyor. Kulaklıkların ise her birinde 30 mAh batarya tercih edildi.