Call Of Duty Modern Warfare 2 Online kısa süreliğine ücretsiz
Belirli tarihler arasında ücretsiz oynanabilecek Call Of Duty Modern Warfare 2 Online, yeni güncellemenin ardından ücretsiz kalmaya devam etti.
Çıktığı günden bu yana özellikle Steam'de liste başında yer alan Call Of Duty Modern Warfare 2 farklı kampanyalarla oyunseverlere ulaşmaya devam ediyor. Activision tarafından yapılan yeni kampanya kapsamında Call Of Duty Modern Warfare 2 Online 16 Mart'tan 20 Mart'a kadar ücretsiz olarak sunulucak.
OYUN KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ OYNANABİLECEK
Oyun Steam'de 1.099 TL'den çıkış yapmıştı. İncelemelerin neredeyse tamamı olumluyken, oyun hakkında yapılan yorumlar da oyunun sevildiğini ortaya çıkartıyor. Oyun 15 Mart'ta alacağı yeni güncellemenin hemen ardından online versiyonda kampanyaya girecek.
Sezon 2 Reloded güncellemesi ile de oyunun yeni sezonu başlayacak.
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