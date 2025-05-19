Call of Duty Warzone Mobile mağazalardan kaldırıldı

Activison tarafından geçen yıl piyasaya sürülen Call of Duty Warzone Mobile beklenen ilgiyle karşılanmayınca desteği sonlandırıldı. Daha önce Call of Duty Mobile ile büyük gelir kazanan Activision-Blizzard, Warzone için mobil versiyon tanıtmıştı. Kısa bir süre önce ilk yılını geride bırakan oyun yeni açıklandığı kadarıyla yolun sonuna geldi.

CALL OF DUTY WARZONE MOBILE DESTEĞİ KESİLDİ

Oyun için 45 milyondan fazla kişi ön kayıt yaptırmıştı. Call of Duty Warzone Mobile geçen yılın mart ayında çıktığında ilk haftasında popüler olsa da daha sonrasında oyunseverlerin yaşamaya başladığı performans problemleri, oyuna olan ilgiyi düşürdü. Yeni oyuncu kazanmakta zorlanan oyun, günden güne oyuncularını kaybetti.

Şirket, Warzone Mobile için yaptığı açıklamada PC ve konsol tarafında yaşanan başarılı çıkışı yakalayamadıklarını ve bu sebeple 19 Mayıs'tan(bugünden) itibaren oyunun App Store ve Play Store'da yer almayacağını duyurdu.