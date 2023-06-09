Canlı mikroorganizma tüketenler daha sağlıklı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.06.2023 - 03:00

Tüketilmesi güvenli olan canlı mikroorganizmalar, yoğurt gibi fermente yiyecekler ve çiğ meyve-sebzeler dahil olmak üzere birçok gıdada bulunur. Bu canlı bakteri karışımlarının sağlığı geliştirdiği yönündeki yaygın algıya rağmen genel olarak diyetlerde bulunan canlı mikroorganizmaların sağlığı artırdığına ilişkin somut kanıtlar yetersizdi. Ancak Uluslararası Probiyotikler ve Prebiyotikler Bilimsel Derneği’nden araştırmacıların yürüttüğü yeni çalışmanın, düzenli olarak daha fazla canlı mikroorganizma tüketmenin sağlık üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğine ilişkin ilk bilimsel kanıtları sunduğu belirtiliyor.

KAN BASINCI VE İLTİHAPLANMA DÜŞÜYOR



ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi verilerinin kullanıldığı çalışmada, 9 binden fazla yiyecek içerdikleri mikroorganizma konsantrasyonuna göre üç gruba ayrılarak orta ila yüksek düzeyde mikroorganizma içeren gıdaların tüketim miktarları belirlendi. Ardından, bu tüketim miktarlarının kan basıncı ve kilo gibi çeşitli sağlık göstergeleriyle nasıl ilişkili olduğu incelendi.Araştırmacılar, diyette canlı mikroorganizma tüketiminin artmasının daha uygun kan basıncı, daha iyi oranda kan şekeri ve insülin, daha düşük iltihaplanma, daha düşük bel çevresi ve vücut kitle indeksi gibi birçok sağlık göstergesiyle bağlantılı olduğunu buldu. Çalışmada elde edilen bulgular, sözü edilen sağlık göstergelerinden doğrudan canlı mikroorganizma tüketiminin kaynaklı olduğu sonucuna varılmasına izin vermese de genel olarak canlı mikroorganizmaları diyet yoluyla almanın bağırsaktaki bakteri çeşitliliğini artırarak sağlığa fayda sağlayabileceğine ilişkin argümanlarla tutarlı olduğu ifade ediliyor.

https://scitechdaily.com/why-you-should-eat-more-live-microorganisms/