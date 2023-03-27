Canlı virüsü hidrojele hapsederek yeni aşı stratejisi geliştirildi

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 14:28

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 15:51

Yeni virüs salgınlarının ortaya çıkma tehdidi, güvenli ve etkin, kullanıma hazır aşılara yönelik ihtiyacı artırmış durumda. Ancak bağışıklığın azalması, güvenlik endişeleri ve zaman alıcı üretim süreçleri gibi sorunlar inaktif aşılar gibi tam virüs aşısı stratejilerinin yaygın şekilde uygulanmasını engelliyor.

YENİ AŞI, DOĞUŞTAN GELEN BAĞIŞIKLIK TEPKİLERİNİ HAREKETE GEÇİRİYOR

Zhejiang Üniversitesi ve Beijing Biyoteknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, sivrisinek kaynaklı tek zincirli RNA virüsü olan canlı doğal fenotip Zika virüsünü kullanarak deneysel bir aşı geliştirdi. Bilim insanları, virüsü viral parçacıkların kaçışını elektrostatik etkileşimlerle engelleyen, ama bağışık hücrelerin geçişine izin veren kitosan iskelelerine sahip bir hidrojel içine hapsetti.

Nature Biomedical Engineering dergisinin son sayısında yayımlanan çalışmada, farelerde deri altına enjekte edilen aşının, doğuştan gelen bağışıklık tepkilerini harekete geçirdiği, etkin salgısal ve hücresel bağışıklık sağladığı ve ölümcül Zika enfeksiyonuna karşı koruma sağladığı gösterildi.

Kavram ispatına yönelik araştırmada, hastalığa yol açan virüs suşlarının, virüsün hapsedildiği mikro ortamları düzenleyerek doğrudan aşıya dönüştürülebileceği öne sürüldü. Araştırmacılar, yöntemin yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklara karşı umut vadeden bir koruma stratejisi oluşturduğunu söyledi.