Casper kavisli ekran yapısında yeni monitörlerini tanıttı

Casper farklı alanlara seslenecek özelliklerde yeni nesil Excalibur monitörlerini tanıttı.

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Yayınlanma: 26.04.2024 - 13:56
Casper kavisli ekran yapısında yeni monitörlerini tanıttı
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Casper'dan yapılan açıklamaya göre, Excalibur 23.8 inç ile Excalibur 27 inç monitörler, 200 Hertz (Hz) ekran yenileme hızıyla farkını ortaya koyarken, kullanıcıların da detaylara hakim olmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra daha geniş bir ekrana ihtiyaç duyan kullanıcılar için üretilen Excalibur 31.5 inç monitör, 240 Hz yenileme hızı, 1 milisaniye (ms) tepki süresi ve yüksek dinamik aralık (HDR) 10 desteği sunuyor.

Monitörler, kavisli ekran tasarımları sayesinde oyuncuların ve tasarımcıların içeriğe odaklanmasını kolaylaştırıyor.

HEM ÇALIŞMA HAYATINDA HEM DE OYUN OYNAMADA KULLANILABİLECEK

Çalışmayı ve oyun oynama deneyimini bir araya getiren monitörler, pek çok ekran teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Monitörlerde bulunan AMD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC teknolojileri sayesinde görüntülerde oluşabilecek bozulmaların önüne geçiliyor.

Kullanıcıların yüksek performansı deneyimlerken göz sağlığını da önemseyen monitörler, düşük mavi ışık teknolojisi (low blue light) ile ekrandan gelen zararlı ışınları engellerken, titreme önleyici özelliğiyle (anti flickering) arka planda oluşan titreşimler önleniyor.

Teknolojik özelliklerinin yanı sıra hem oyunseverlere hem de profesyonellere hitap eden monitörlerin bazı özelikleri şöyle sıralandı:

"1500 mm yarıçapa sahip eğimle tasarlanan Excalibur monitörlerle, oyun ve profesyonel işlerin tamamında gerçek üstü bir deneyim elde edilebiliyor. Bir monitörün sahip olması gereken en önemli bağlantılardan olan HDMI ve display portu (DP) ile kaliteli bağlantılar gerçekleştirmek Excalibur monitörlerle mümkün. 16.7 milyonluk geniş renk skalası, 3000:1 kontrast oranı, 300 NIT parlaklık oranlarıyla birlikte Excalibur monitörlerle en üstün hıza en canlı renklerle ulaşılabiliyor. Kalın çerçeveli ve kalın gövdeli ekranlara kıyasla 3 kenarı çerçevesiz ultra ince tasarım ile üretilen Excalibur monitörler, geniş görüntüleme alanı ve modern tasarımı uyum içinde sunuyor."


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