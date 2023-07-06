Apple, mevcut olanlardan farklı bir monitör üzerinde çalışıyor

Yayınlanma: 06.07.2023 - 10:00

Güncelleme: 06.07.2023 - 10:00

Gelecekteki Apple monitör modellerinden biri, bugünkülere göre önemli farklara sahip olabilir. Bloomberg’den Mark Gurman’ın Power On haber bülteninde bildirdiğine göre firma, 2019 Pro Display XDR ve 2022 Studio Display’in olası devam sürümleri de dahil olmak üzere birden fazla yeni monitör üzerinde çalışıyor.

BU CİHAZ FARKLI HALE GETİRİLEBİLİR

Chip'te yer alan habere göre Apple, Mac cihazları boşta beklerken akıllı ekran olarak kullanılabilecek, farklı bir monitör de çıkarmayı planlıyor. Bazı fikirler, Apple’ın kısa bir süre önce önce iOS 17’nin Bekleme modunda ön gösterimini yaptığı hava durumu ve takvim bilgilerini görüntülemeyi içeriyor. Apple monitörü, bu sayede içine bir iPhone çipi yerleştirilebilecek başka bir ekrana dönüşebilir. Studio Display, şu anda web kamerası ve hoparlör özellikleri için A13 Bionic çipi kullanıyor.

Gurman’ın açıklamaları, üzerinde çalışılan bu ürünün Apple’ın şu anda sattığı monitörlerin yeni bir sürümü yerine farklı bir ekran olabileceğini öneriyor.

Apple’ın yetenekleri ile övülen her iki monitörü de muhtemelen Mac’inizi bağlamak isteyeceğiniz ilk seçeneklerin arasında yer alacaktır, ancak yine de sunulması durumunda kullanıcılarını memnun edecek, eksik bazı özelliklere sahip. Örneğin, ne Studio Display ne de Pro Display XDR, 120 Hz yenileme hızı veya Apple’ın adlandırdığı şekliyle ProMotion sunmuyor. Bu teknoloji, üst düzey iPhone, iPad ve MacBook modellerinde bulunmasına rağmen şirketin monitörlerinde yer almıyor.

Yine de, daha pahalı olan Pro Display XDR’i satın aldığınızda, yüksek yenileme hızı ile 32 inç 6K ekran arasında bir değişim yaptığınız söylenebilir.

Gurman, yeni bir Apple monitörünün 2024’ten önce piyasaya çıkmasını beklemiyor.