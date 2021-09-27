27 Eylül 2021 Pazartesi, 09:45

Görsel: Temsili

Geçen hafta bir çalışma yürüten araştırmacılar, resmi adı Berehut Kuyusu olan obruğun dibinde ölü hayvanlar ve bazı mağara oluşumları buldu.

Bölgede "Cehennem Kuyusu"na dair pek çok efsane dolanıyor. Kimileri obruğun cinler için bir hapishane olduğunu öne sürerken kimileri de deliğin Dünya'yı yok edebilecek süper yanardağ olduğunu iddia ediyor.

Obruktan kötü kokuların gelmesinin ardından bunun cehenneme açılan bir kapı olduğu da düşünülmüş ve meşhur ismi de böyle konmuştu.

Umman sınırındaki el-Mahra vilayetinde bir çölün ortasındaki obruğa daha önce amatör kaşifler girse de bilindiği kadarıyla dibine kadar kimse inmemişti.

Umman Mağara Keşif Ekibi'nden 10 kişilik bir grupsa bir makara sistemi kurup Berehut Kuyusu'nu keşfe çıktı. Grubun 8 üyesi, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında 30 metre çapındaki daire şeklindeki girişten indi.

Araştırmacılar obrukta yılanlar, kurbağalar, böcekler, ölü hayvanlar; mağara incileri ve dikitler bulunduğunu açıkladı. Live Science'ın aktardığına göre dikitlerin bazıları 9 metre uzunluğa ulaşıyordu.

Obruğun duvarlarındaki deliklerden küçük şelaleler aktığı da görüldü.

Araştırmada yer almayan Jeolog Leslie Melim, dikitlerin ve mağara incilerinin oluşması için gereken suyun bu şelaleler sayesinde geldiğini düşünüyor.

Kaşiflerden Jeolog Muhammed el-Kindi ise obruktan su, kaya, toprak ve ölü hayvan örnekleri topladıklarını ancak bunları henüz analiz ettirmediklerini söyledi.

Keşfe dair nihai raporun ilerleyen haftalarda yayımlanması bekleniyor.

Kaynak: Independent Türkçe