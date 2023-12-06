Chandrayaan-3 uzay keşif aracı Dünya yörüngesine girdi

Yayınlanma: 06.12.2023 - 20:00

Güncelleme: 06.12.2023 - 20:13

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, uzay keşif aracının itiş modülünün Dünya yörüngesine girdiğini duyurdu.

CNN'nin haberinde, Chandrayaan-3'ün yaklaşık üç hafta süren Ay yolculuğunda aktif olan itiş modülünün güneş paneli ve altına yerleştirilmiş motordan oluşan büyük bir ünite olduğu bilgisi verildi. Hindistan'ın 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 keşif aracının yaklaşık 2 hafta süren Ay görevi esnasında itiş modülü Ay yörüngesinde kalmış ve keşif aracından gelen verileri Dünya'ya ileten bir geçiş noktası görevi görmüştü.

AY'A YUMUŞAK İNİŞ YAPABİLEN DÖRDÜNCÜ ÜLKE OLMUŞTU

Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3'ün, 23 Ağustos'ta Ay'a başarılı iniş yaptığı bildirilmişti. Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracının başarılı inişiyle, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ve Ay'ın "güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen" ilk ülke olmuştu.

Ay'ın yüzeyini incelemesi hedeflenen iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki uzay keşif aracının, bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervlerini barındırabileceğine inandıkları, keşfedilmemiş bir bölge olan Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacağı açıklanmıştı.