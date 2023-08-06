Chandrayaan-3 uzay keşif aracı Ay'ın yörüngesine başarıyla yerleşti

Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 keşif aracının yörüngeye başarılı şekilde yerleştiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 06.08.2023 - 01:00
Chandrayaan-3 uzay keşif aracı Ay'ın yörüngesine başarıyla yerleşti
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ANI News'in haberine göre, Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, uzay aracının herhangi bir sorunla karşılaşmadan Ay'ın yörüngesine yerleştiğini belirtti.

Chandrayaan-3, Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün (1 Ay günü) görev yapacak.

Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3 uzay aracı, Ay'ın yüzeyini inceleyecek.

2008 ve 2019 yıllarında farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan'ın 1. ve 2. denemeleri, Ay'ın yüzeyine iniş yapamamıştı.

Hindistan, üçüncü ay keşif misyonunu yürütecek olan Chandrayaan-3'ün başarılı olması halinde ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.


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