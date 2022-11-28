Charles Darwin'in tüm yazışmaları çevrimiçi erişime açıldı
Cambridge Üniversitesi tarafından İngiliz doğabilimci ve antropolog Charles Darwin'in 15 bin mektuptan oluşan yazışmaları yayınladı.
Evrim teorisini ortaya koyan ve dünyaca ünlü bilim insanları arasında yerini alan Charles Darwin'in ulaşılan bütün yazışmaları çevrimiçi olarak yayınlandı. Cambridge Üniversitesi öncülüğünde yayınlanan bu yazışmalar/mektuplar, 2023 yılının başlarında çıkması planlanan baskıya da eşlik edecek.
YENİDEN YORUMLANAN 400 MEKTUP DAHİL EDİLDİ
Yayınlanan yazışmaların 400'ü yeniden yorumlandı ve koleksiyonda toplamda 15 bin mektup yer alıyor. Bu koleksiyonda yer alan yazışmalar 1822 ve 1882 yıllarını kapsıyor.
Arşiv niteliğinde ve tarihe ışık tutma potansiyelinde olan koleksiyonun Darwin'in Beagle seyahine ve Türlerin Kökeni Üzerine kitabınının süreçlerini de içerdiği aktarıldı.
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