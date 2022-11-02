Hamilelikte tüketilen kafeine yönelik bilimsel araştırma

02 Kasım 2022 Çarşamba, 11:06

Yeni yapılan bir çalışma, hamileliğin ilk üç ayında kafein tüketimi yüksek olan kişilerin, daha az kafein tüketenlere göre çok daha kısa çocuklara sahip olduğunu ortaya çıkarttı. Bu beklenmedik ilişki, uzmanlar tarafından günlük olarak önerilen maksimum dozda kafeinin altında tüketilse bile kendini gösteriyor.

KAFEİN TÜKETEN ANNE İLE TÜKETMEYEN ARASINDA FARK VAR

Ulusal Sağlık Enstitülerindeki araştırmacılar tarafından yönetilen çalışma, hamile kişilerin yanında, 8 yaşına kadar çocuklarının sağlığını da takip eden iki gözlemsel çalışmanın verilerini analiz etti.

Çalışmada hamileliğin ilk üç ayındaki örnekler sürekli toplandı ve daha sonra bu veriler, ebeveynlerden doğan çocukların boy ve kilo sonuçlarıyla karşılaştırıldılar. Her iki durumda da en düşük kafein tüketimine sahip annelerin çocukları, en fazla kafein alımına sahip annelerin çocuklarına göre ortalama olarak daha uzundu.

İLERLEYEN DÖNEMDE FARKLI ÇALIŞMALARA IŞIK TUTACAK

Söz konusu boy farkı 4 yaşına kadar belirginken, 8 yaşına kadar artmaya devam etti. Bahsi geçen boy farkı ise 8 yaşında yaklaşık 1.5 ile 2.2 cm. Daha da önemlisi, kafein ve boy arasındaki bu ilişki, insanların ortalama kafein tüketiminin günde 50 miligramdan az olduğu tahmin edilen durumda bile gözlemlenmiş olması.

American College gibi kuruluşlar hamile kadınlar için 200 miligramın altında kafein tüketilmesini öneriyor.

Başka bilimsel çalışmada ise hamilelik sırasında 200 mg üzerinde, yani günde yaklaşık iki fincan, kafein tüketimi ile düşük doğum ağırlığı veya bazı başka hastalık ve bozukluklar arasında bağlantı buldu.

Anne karnındaki bebeğe kafeinin bu kadar zarar vermesinin biyolojik olarak makul bir açıklaması var. Kafein plasentadan( hamilelik sırasında oluşan ve bebeğe oksijin ve yemek sağlayan yapı) geçebiliyor ve bebeğe ulaşabiliyor. Ne plasenta ne de bebek kafeini parçalayacak bir enzim üretemez. Bu sebeple plasenta dokusunda biriken kafein bebeğin gelişimini olumsuz etkiler.

Kafeinin hamilelik sırasında tüketildiğinde bebeği etkilediğine yönelik çalışma, ilerleyen dönemde kafeinin, anne karınındaki bebeğin büyümesini düzenleyen hormanlara nasıl tepki verdiğine yönelik çıkarım yapmayı sağlayacak.