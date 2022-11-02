Hamilelikte tüketilen kafeine yönelik bilimsel araştırma
Hamilelikte tüketilen kafeine yönelik yapılan araştırmaya göre ilk üç aylık dönemde daha fazla kafein tüketmiş olan hamilelerin çocukları çok daha kısa oldu.
Yeni yapılan bir çalışma, hamileliğin ilk üç ayında kafein tüketimi yüksek olan kişilerin, daha az kafein tüketenlere göre çok daha kısa çocuklara sahip olduğunu ortaya çıkarttı. Bu beklenmedik ilişki, uzmanlar tarafından günlük olarak önerilen maksimum dozda kafeinin altında tüketilse bile kendini gösteriyor.
KAFEİN TÜKETEN ANNE İLE TÜKETMEYEN ARASINDA FARK VAR
Ulusal Sağlık Enstitülerindeki araştırmacılar tarafından yönetilen çalışma, hamile kişilerin yanında, 8 yaşına kadar çocuklarının sağlığını da takip eden iki gözlemsel çalışmanın verilerini analiz etti.
Çalışmada hamileliğin ilk üç ayındaki örnekler sürekli toplandı ve daha sonra bu veriler, ebeveynlerden doğan çocukların boy ve kilo sonuçlarıyla karşılaştırıldılar. Her iki durumda da en düşük kafein tüketimine sahip annelerin çocukları, en fazla kafein alımına sahip annelerin çocuklarına göre ortalama olarak daha uzundu.
İLERLEYEN DÖNEMDE FARKLI ÇALIŞMALARA IŞIK TUTACAK
Söz konusu boy farkı 4 yaşına kadar belirginken, 8 yaşına kadar artmaya devam etti. Bahsi geçen boy farkı ise 8 yaşında yaklaşık 1.5 ile 2.2 cm. Daha da önemlisi, kafein ve boy arasındaki bu ilişki, insanların ortalama kafein tüketiminin günde 50 miligramdan az olduğu tahmin edilen durumda bile gözlemlenmiş olması.
American College gibi kuruluşlar hamile kadınlar için 200 miligramın altında kafein tüketilmesini öneriyor.
Başka bilimsel çalışmada ise hamilelik sırasında 200 mg üzerinde, yani günde yaklaşık iki fincan, kafein tüketimi ile düşük doğum ağırlığı veya bazı başka hastalık ve bozukluklar arasında bağlantı buldu.
Anne karnındaki bebeğe kafeinin bu kadar zarar vermesinin biyolojik olarak makul bir açıklaması var. Kafein plasentadan( hamilelik sırasında oluşan ve bebeğe oksijin ve yemek sağlayan yapı) geçebiliyor ve bebeğe ulaşabiliyor. Ne plasenta ne de bebek kafeini parçalayacak bir enzim üretemez. Bu sebeple plasenta dokusunda biriken kafein bebeğin gelişimini olumsuz etkiler.
Kafeinin hamilelik sırasında tüketildiğinde bebeği etkilediğine yönelik çalışma, ilerleyen dönemde kafeinin, anne karınındaki bebeğin büyümesini düzenleyen hormanlara nasıl tepki verdiğine yönelik çıkarım yapmayı sağlayacak.
Video Haberler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- 'Reisten ricamdır' dedi: Mahir Ünal'ın istifasının ardından Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış
- Soylu'dan 'deprem tatbikatı' açıklaması: 'Herkesin telefonuna 18:57'de mesaj gelecek'
- Son anketten dikkat çeken sonuçlar: Seçmen Millet İttifakı'nda kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor?
- Son Dakika... Kılıçdaroğlu 'İşte ispatladım' diyerek Soylu'ya sert çıktı: 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- CHP’deki istifalara az kaldı
- İGDAŞ duyurdu: Doğalgaz faturalarında yeni dönem
- 'Gelin alırken' ateş açtılar: Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı
- Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti: Metin Yeşildağ yaşamını yitirdi
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'