Bilim insanları, 140 yıldır görülmeyen kayıp kuşu yeniden keşfetti

Bilim insanları, en son yaklaşık 140 yıl önce Papua Yeni Gine'de görülen nadir bir kuş olan kara enseli gura güvercinini yeniden keşfetti.

Audubon Dergisi'nin haberine göre araştırmacıların kameraları, ilk kez 1882'de tanımlandığından bu yana bilim insanları tarafından belgelenmemiş bir tür olan bu nadir kuşu görüntüledi.

American Bird Conservancy'de kayıp kuşlar programının yöneticisi ve 8 kişilik keşif ekibinin ortak lideri olan John C. Mittermeier, "Bu kadar uzun süredir kayıp olan, neredeyse neslinin tükendiğini düşündüğünüz bir şeyi bulmak ve neslinin tükenmediğini anlamak, tek boynuzlu at ya da Kocaayak bulmak gibi bir şey" dedi.

"Olağanüstü derecede sıradışı."

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; araştırma ekibi; BirdLife International, Rewild ve geziyi finanse eden American Bird Conservancy arasındaki işbirliği olan The Search for Lost Birds'ün bir parçası.

İşbirliği, nesli tükendiği ilan edilmemiş ama en az 10 yıldır görülmeyen 150'den fazla kuş türünü yeniden keşfetmeyi amaçlıyor. Bir tavuk büyüklüğündeki kara enseli gura güvercini, yüzyılı aşkın süredir görülmeyen yaklaşık 20 "kayıp" kuş arasında yer alıyor.

During the final hours of an expedition searching for the Black-naped Pheasant-pigeon, camera traps captured photos and video of the bird, which had been long-lost to science for 140 years. #LostBirds https://t.co/701DV3Dokn pic.twitter.com/Qs715l6Cys