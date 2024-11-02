ChatGPT-5 bu sene gelmeyecek: Ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 02.11.2024 - 21:55

Güncelleme: 02.11.2024 - 21:55

OpenAI CEO'su Sam Altman tarafından yapılan açıklamada ChatGPT'nin yeni sürümünün 2025 yılına ertelendiği aktarıldı. Reddit'e yaptığı bir söyleşide açıklamalar yapan Altman, bu yıl yayınlanması beklenen GPT-5 sürümünün 2025 yılına kaldığını söyledi.

CHATGPT'NİN YENİ SÜRÜMÜ SENEYE KALDI

ChatGPT'nin her yeni güncellemesinde daha karmaşık hale gelmesi, GPT-5'in üzerinde daha fazla çalışmayı gerektiriyor. Bu sebeple, geliştirme aşaması da uzuyor. Hesaplama gücü OpenAI karşısına bir sorun olarak çıkıyor.

GPT-5'in OpenAI için büyük bir dönüm noktası olarak görülmesi, sürüm üzerinde daha çok çalışılmasını gerektiriyor.