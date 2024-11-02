ChatGPT-5 bu sene gelmeyecek: Ne zaman gelecek?
Bu yıl bitmeden gelmesi beklenen ChatGPT'nin bir sonraki sürümü olan GPT-5'in gelecek seneye ertelendiği açıklandı.
OpenAI CEO'su Sam Altman tarafından yapılan açıklamada ChatGPT'nin yeni sürümünün 2025 yılına ertelendiği aktarıldı. Reddit'e yaptığı bir söyleşide açıklamalar yapan Altman, bu yıl yayınlanması beklenen GPT-5 sürümünün 2025 yılına kaldığını söyledi.
CHATGPT'NİN YENİ SÜRÜMÜ SENEYE KALDI
ChatGPT'nin her yeni güncellemesinde daha karmaşık hale gelmesi, GPT-5'in üzerinde daha fazla çalışmayı gerektiriyor. Bu sebeple, geliştirme aşaması da uzuyor. Hesaplama gücü OpenAI karşısına bir sorun olarak çıkıyor.
GPT-5'in OpenAI için büyük bir dönüm noktası olarak görülmesi, sürüm üzerinde daha çok çalışılmasını gerektiriyor.
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