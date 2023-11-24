ChatGPT artık sesli cevap verebiliyor

Dünyanın en popüler üretken yapay zekası ChatGPT artık mobil uygulama versiyonunda sesli yanıtlar verebiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 12:55
ChatGPT artık sesli cevap verebiliyor
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OpenAI'ın sahip olduğu üretken yapay zeka ChatGPT artık sesli bir şekilde cevap verebiliyor. Sadece Plus ve Enterprise üyelerine açık olan özellik şimdi ise bütün kullanıcılara açıldı. 

Yapay zekanın mobil versiyonlarında yani Android ve iOS uygulamalarında ChatGPT'nin sesli modu kullanılabiliyor. 

Yapay zekanın sesli modunu kullanmak için yapmanız gerekenler ise şöyle:

  • İlk önce uygulamaya giriş yapın.
  • Uygulamaya giriş yaptıktan sonra mesaj yazma bölümünün yanında bulunan kulaklık simgesine tıklayın.
  • Daha sonra ChatGPT'nin hangi seste olacağını seçeneklerden seçin.
  • Bu seçimi de yaptıktan sonra ChatGPT'ye sesli olarak istediğiniz soruyu sorabilir ve cevap alabilirsiniz. 

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