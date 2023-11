ChatGPT artık sesli cevap verebiliyor

OpenAI'ın sahip olduğu üretken yapay zeka ChatGPT artık sesli bir şekilde cevap verebiliyor. Sadece Plus ve Enterprise üyelerine açık olan özellik şimdi ise bütün kullanıcılara açıldı.

Yapay zekanın mobil versiyonlarında yani Android ve iOS uygulamalarında ChatGPT'nin sesli modu kullanılabiliyor.

Yapay zekanın sesli modunu kullanmak için yapmanız gerekenler ise şöyle:

ChatGPT with voice is now available to all free users. Download the app on your phone and tap the headphones icon to start a conversation.



Sound on ?? pic.twitter.com/c5sCFDAWU6