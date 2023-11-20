WhatsApp'a yapay zeka ekleniyor
ABD merkezli mesajlaşma platformu WhatsApp platformuna yeni bir sohbet yapay zeka botunun ekleneceğini açıkladı.
Dünyanın en popüler sosyal medya mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın sahibi META platforma yeni bir sohbet botunu getirmeyi planlıyor. Sohbet botu şimdilik WhatsApp'ın beta sürümünde bulunuyor. Kullanıcıların kullandığı sürüme ne zaman geleceği ise henüz belli değil.
Sohbet botunun özellikleri ile ilgili oldukça az bilgi bulunuyor. Ancak sohbet botunun ChatGPT gibi insanların sorularına cevap verdiği görülüyor.
Yapay zeka destekli sohbet botunun, kullanıcıların uygulama içindeki deneyimlerini geliştirmek ve sorularına daha etkili yanıtlar vermek için Microsoft Bing ile işbirliği içinde geliştirildiği belirtiliyor.
WhatsApp yeni getireceği sohbet botunu geliştirirken Microsoft Bing ile birlikte ortak bir çalışma yaptığını açıkladı. Yani WhatsApp'ın yeni sohbet botu Microsoft Bing ile aynı özelliklerde olabilir. Ayrıca Bing'in de ChatGPT ile ortak geliştirildiği göz önüne alındığında WhatsApp'ın sohbet yapay zekasının birçok özelliği yerine getirebilmesi tahmin ediliyor.
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