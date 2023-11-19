Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor: Yapay zeka ile kendinizi dijitale aktarabiliyorsunuz

Yayınlanma: 19.11.2023 - 16:20

Güncelleme: 19.11.2023 - 16:20

Bilim kurgu filmlerinde yer alan insanların kendini dijital olarak klonlaması gerçek oluyor. Eternity.ac adlı bir şirket insanları yapay zeka ile dijitale kodlamanın bir yolunu buldu. 3 adımlı basit bir klon oluşturma süreciyle, insanlar görünümlerini, düşüncelerini, deneyimlerini ve anılarını dijitale aktararak sonsuza kadar koruyabiliyor.

Eternity.ac, gelecek nesillerin sevdikleriyle etkileşime geçmelerine, hayranların kamusal figürlerle etkileşime geçmelerine ve insanların farklı bakış açılarını anlamalarına olanak tanıyan yeni bir yapay zeka kullanıyor. Klonlar oluşturulduktan sonra, insanlar yazılı sohbet veya sesli konuşmalar yoluyla bu dijital klonlarla etkileşimde bulunabiliyor.

Eternity.ac'nin dijital klon oluşturma süreci şu adımlardan oluşuyor:

Düşüncelerinizi kaydedin: Kullanıcılar deneyimlerini, düşüncelerini ve anılarını desteklenen dillerde konuşarak kaydedebilirler. Gerçekçi bir 3D avatar oluşturun: Kullanıcılar gerçekçi bir 3D görüntü oluşturmak için selfie'lerini farklı açılardan yükleyebilirler. Klonunuzu indirin: Kişisel klon, buluta kaydedilir ve kullanıcılar tarafından paylaşılabilir veya güvenli bir şekilde indirilerek saklanabilir.

Eternity.ac klon oluşturmak için insanlardan ücret talep etmiyor. Ancak insanlar oluşturdukları klonlarında ince ayarlar yapmak ve konuşma özelliğini eklemek istiyorsa bu hizmeti 20 dolar abonelik ücreti kapsamında sunuyor. Klon projesinin şu an Türkçe dil desteği bulunmuyor. İlerleyen dönemlerde desteklenip, desteklenmeyeceği konusunda ise henüz bir açıklama yok.