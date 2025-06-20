ChatGPT'de model seçebileceksiniz

OpenAI'da farklı GPT'ler bulunuyor. Sunulan modeller arasında geçiş içinse özel bir imkan getirildi. OpenAI artık kullanıcıların özel bir GPT oluştururken veya çalıştırırken yalnızca GPT-4o'yu değil, tüm mevcut modelleri seçmesine olanak tanıyor.

OpenAI tarafından sunulan özel GPT'ler talimatları, ek bilgileri ve herhangi beceri kombinasyonlarını bir araya getiren ChatGPT'nin özel sürümleri olarak tanımlanıyor.





Özetle, bir işiniz için her zaman ChatGPT kullandığınızı varsayalım. Talimatlarınızı her seferinde yeniden yazmak yerine, kaydedilmiş istemler, ayarlar, davranışlar ve hatta dosyalarla özel bir GPT oluşturabilir ve daha sonra ihtiyaç duyduğunuzda oradan başlayabilirsiniz. Bu sürekli aynı işin farklı versiyonları için başvurduğunuz durumlarda zaman kazandıran bir şey oluyor.

Şimdiye kadar kullanıcılar yalnızca GPT-4o ile özel GPT'ler oluşturabiliyordu. Ancak yeni güncellemeyle artık GPT-4o, o3, o4-mini, o4-mini-high, GPT-4.5, GPT-4.1 ve GPT-4.1-mini arasında seçim yapabilirsiniz.