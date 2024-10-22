ChatGPT için beklenen ses modu: Kullanıcılara hangi yenilikleri sunuyor?

Yayınlanma: 22.10.2024 - 14:41

Güncelleme: 22.10.2024 - 15:15

OpenAI, uzun süredir beklenen gelişmiş ses modunu nihayet Avrupa'daki kullanıcıları için erişime açtı. Bu yeni özellik, klasik dijital asistanların robotik seslerinin ötesine geçerek, daha doğal ve insan benzeri bir ses deneyimi sunmayı hedefliyor.

AVRUPA'DAKİ KULLANICILARA ERİŞİM

OpenAI, gelişmiş ses modunun Avrupa Birliği ülkeleri, İsviçre, İzlanda, Norveç ve Liechtenstein'daki ChatGPT Plus üyeleri için artık tam erişilebilir olduğunu duyurdu. Daha önce, bu özellik yalnızca belirli bölgelerdeki sınırlı sayıda kullanıcıya sunulmuştu ve Avrupalı kullanıcılar için VPN kullanmak zorunluydu.

Gelişmiş ses modu, kullanıcıların yapay zeka ile daha doğal bir etkileşimde bulunmalarını sağlıyor. OpenAI, kullanıcıların robotik seslerden arınmış bir deneyim elde etmelerini amaçlıyor. Ancak, bu teknolojinin geçmişte ‘Her’ filmindeki Scarlett Johansson karakterine benzerliği nedeniyle yasal sorunlarla karşılaştığı da biliniyor. Bu durum, yapay zeka ile insan ilişkileri konusunda endişeleri beraberinde getirmişti.

DUYGUSAL BAĞLAR VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

OpenAI, Ağustos ayında yayınladığı güvenlik raporunda, kullanıcıların yapay zeka ile duygusal bağlar geliştirme riskine dikkat çekmişti. Şirket, ses özelliğinin devreye girmesiyle birlikte, kullanıcıların gerçek insan ilişkileri yerine yapay zeka ile etkileşimi tercih edebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

OpenAI, ses özelliğinin potansiyel etkilerini daha detaylı incelemeyi ve sistemin ses modalitesiyle daha derin entegrasyonunun kullanıcı davranışları üzerindeki etkilerini araştırmayı planlıyor. Şirket, yalnız bireylere fayda sağlama potansiyeli ile sağlıklı insan ilişkilerini etkileme riski arasındaki dengeyi korumaya çalışıyor.