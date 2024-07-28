ChatGPT kurucusu OpenAI, 5 milyar dolarlık zarar bekliyor
Artan maliyetler OpenAI'ı olumsuz etkiledi. Şirket işletme maliyetleri sebebiyle 5 milyar dolarlık zarar edebilir.
Yapay zeka alanında ChatGPT ile öncü şirketler arasında yer alan OpenAI, artan işletme maliyetleri sebebiyle önümüzdeki aylarda zor günler geçirecek. Öyleki yapılan tahminler şirketin 5 milyar dolarlık zarar etmesi yönünde oluyor.
Her ne kadar yapay zeka alanında öncü olan OpenAI, Microsoft, Apple ve Nvdia gibi şirketlerin yatırımlar konusunda gerisinde kalıyor.
OPENAI ZARAR EDEBİLİR
Bir de ChatGPT şirkete her ne kadar para kazandırsa da sadece ChatGPT'yi çalışır durumda tutmak bile günde 700 bin dolara mal oluyor. Bu şirketin yeni modellerinin tanıtılmasıyla maliyetleri daha da artırıyor.
Finansal verilere dayanan yeni bir rapora göre OpenAI, 2024 yılında yeni yatırımcı ya da sermaye kaynağı bulamazsa 5 milyar dolarlık zarar açıklacak.
OpenAI, yapay zeka modellerini eğitmek için 7 milyar dolar ve buna ek olarak çalışanları için 1,5 milyar dolar harcıyor. Buna karşılık ChatGPT yılda 2 milyar dolar ve diğer erişim ücretlerinden 1 milyar dolar kazanıyor.
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