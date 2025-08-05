ChatGPT, Instagram gibi sizi uyarmaya başlayacak

Farklı pek çok alanda sıklıkla kullanılan ChatGPT için yenilik getirildi. Bu yapay zeka aracını uzun saatler kullanan kişiler için geliyor. Daha sağlıklı bir kullanım için uzun süre ChatGPT'den çıkmayan ya da kullanan kişilere 'ara verin' uyarısı gelecek. Bu sayede kişiler kısa bir mola vermeyi hatırlamış olacak.

CHATGPT'YE ARA VERME UYARISI

Bu uyarı hamlesi daha önce Meta'nın Instagram'a eklediğine benziyor. Ancak ChatGPT'de kullanıcı kendisi uygulamada belirlediği sürenin dışına çıkınca bildirim almıyor.

Bir kişi uzun saat aynı sohbette durduğunda ' bir süredir sohbet ediyorsunuz, ara vermek için iyi bir zaman mı?' sorusunu yöneltiyor. Kullanıcı da eğer isterse sohbete devam edebilir ya da bu yardımcı oldu seçeneğine tıklayıp, kendi belirlediği mola süresi boyunca ChatGPT'yi kapatabilir.

Burada ara vermek kullanıcıya bağlı ve zorunlu bir tutum sergilenmiyor.