ChatGPT'nin kullanım verilerine yönelik yeni veriler açıklandı

OpenAI, yılın ilk çeyreğine yönelik ChatGPT kullanım verilerini açıkladı. Buna göre kadın isimleriyle ilişkilendirilen hesaplarda bir yükseliş var. Daha öncesinde platformu erkek isimleriyle kullanan kullanıcıların daha yüksek olduğu yayınlanmıştı. Bu da ChatGPT'nin kadın kullanıcılar arasında da kullanımının arttığını gösteriyor.

Verilerde yer aldığına göre en hızlı büyüyen kullanıcı grubu 35 yaş üstü kişiler oldu.

Yani yapay zekayı yalnızca lise ya da üniversite öğrencileri kullanmıyor. Artık iş hayatında varlığını gösteren yetişkinler de yapay zekayı aktif bir şekilde kullanıyor.

Öte yandan ChatGPT, ABD dışındaki pazarlarda da aktif bir büyüme gösteriyor.

Dominik Cumhuriyeti, Haiti, Japonya ve Meksika gibi ülkelerde ChatGPT kullanımı arttı.