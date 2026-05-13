Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çin, uzaya yeni uydu grubu gönderdi

Çin, uzaya yeni uydu grubu gönderdi

13.05.2026 18:54:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Çin, uzaya yeni uydu grubu gönderdi

Çin, Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu grubu fırlattığını duyurdu.

Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu grubu fırlattı. ‘Uzun Yürüyüş-6’ taşıyıcı roketiyle dün Pekin saatiyle 19.59'da fırlatılan uydu grubunun, önceden belirlenen yörüngesine yerleştiği bildirildi.

Uyduların, Çin'in büyük ölçekli ticari alçak yörünge uydu ağı olan ‘Spacesail Constellation'ın bir parçasını oluşturacağı belirtildi.

Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi, bu görevin ‘Uzun Yürüyüş’ taşıyıcı roket serisinin 642’nci uçuş görevi olduğunu açıkladı.

 

 

İlgili Konular: #Çin #uzay #uydu

İlgili Haberler

Google, Gemini Intelligence sistemini duyurdu
Google, Gemini Intelligence sistemini duyurdu Google, etkinlik kapsamında yapay zeka sistemi Gemini Intelligence'ı duyurdu.
Türkiye uzay çalışmalarını hızlandırıyor; küresel aktörlerin dikkatini çekiyor
Türkiye uzay çalışmalarını hızlandırıyor; küresel aktörlerin dikkatini çekiyor Türkiye'nin uzay yolunda attığı adımlar uluslararası arenada yakından izlenirken bu alanda dünyanın önde gelen temsilcileri ve astronotlar, Türk uzay ekosisteminin geleceğini "parlak" ve "merkez üssü olmaya aday" olarak nitelendirdi.
Ay tozu geleceğin yapı malzemesi olabilir
Ay tozu geleceğin yapı malzemesi olabilir İnsanlığın Ay'da sürdürülebilir yaşam kurma hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar hız kazanırken, Rice Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Denizhan Yavaş'ın araştırması Ay tozunun geleceğin yapı malzemesi olarak değerlendirilebileceğini ortaya koydu.