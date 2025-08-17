ChatGPT'nin mobil uygulamaları 2 milyar dolar gelir getiriyor

OpenAI, ChatGPT'nin mobil uygulamalarından 2 milyar dolarlık bir gelir elde etti. Appfigures tarafından paylaşılan bir rapora göre ChatGPT'nin iOS ve Android uygulamaları çok fazla kullanıcıya ulaşıyor.

Aktarılana göre bu 2 milyar dolarlık kullanıcı harcamaları uygulamanın abonelik temelli kazancına dayanıyor. Öte yandan OpenAI ChatGPT ile rakibi olan Claude, Copilot ve Grok gibi diğer alternatiflere göre 30 kat daha fazla gelir elde ediyor.

ChatGPT'nin mobil uygulaması 2023 yılında yayınlanmış ve dünya çapında ses getirmişti.

Aynı raporda aylık gelirin 193 milyon dolar olduğu belirtildi. Geçen yıl bu gelir aylık 25 milyon dolar bandında kalmıştı.

ChatGPT'nin mobil uygulaması belirtilen tarihe kadar 318 milyon cihaza indirildi.