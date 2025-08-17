Cumhuriyet Gazetesi Logo
ChatGPT'nin mobil uygulamaları 2 milyar dolar gelir getiriyor

ChatGPT'nin mobil uygulamaları 2 milyar dolar gelir getiriyor

17.08.2025 20:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
ChatGPT'nin mobil uygulamaları 2 milyar dolar gelir getiriyor

Yeni açıklanan bir veriye göre ChatGPT'nin hem Android hem de iOS uygulamaları toplamda yaklaşık 2 milyar dolar gibi bir gelir sağlıyor.

OpenAI, ChatGPT'nin mobil uygulamalarından 2 milyar dolarlık bir gelir elde etti. Appfigures tarafından paylaşılan bir rapora göre ChatGPT'nin iOS ve Android uygulamaları çok fazla kullanıcıya ulaşıyor. 

Aktarılana göre bu 2 milyar dolarlık kullanıcı harcamaları uygulamanın abonelik temelli kazancına dayanıyor. Öte yandan OpenAI ChatGPT ile rakibi olan Claude, Copilot ve Grok gibi diğer alternatiflere göre 30 kat daha fazla gelir elde ediyor.

ChatGPT'nin mobil uygulaması 2023 yılında yayınlanmış ve dünya çapında ses getirmişti.

Aynı raporda aylık gelirin 193 milyon dolar olduğu belirtildi. Geçen yıl bu gelir aylık 25 milyon dolar bandında kalmıştı.

ChatGPT'nin mobil uygulaması belirtilen tarihe kadar 318 milyon cihaza indirildi.

İlgili Konular: #Yapay zeka #ChatGPT #ChatGPT sohbet botu

İlgili Haberler

Samsung'un Galaxy S26 serisinde tasarım tamamen değişebilir
Samsung'un Galaxy S26 serisinde tasarım tamamen değişebilir Samsung'un Galaxy S26 serisinde tasarım değişiklikleri yapmayı planladığı iddia edildi.
Bazı depremler neden daha fazla hasara neden oluyor?
Bazı depremler neden daha fazla hasara neden oluyor? AFAD'ın deprem bölgeleri haritasına göre Türkiye'nin coğrafi olarak yüzde 92'si deprem bölgeleri içinde yer alırken nüfusun yüzde 95'i de deprem tehlikesi altında yaşıyor.
ChatGPT'nin besin tavsiyesi bir kişiyi psikiyatri kliğine yatırdı
ChatGPT'nin besin tavsiyesi bir kişiyi psikiyatri kliğine yatırdı Doktorlar hastanın sodyum klorürün yerine sodyum bromür kullandığını söylüyor.